Олена Зеленська пояснила американцям, чому світ не має звикати до війни

Перша леді дала інтерв'ю американському телеканалу ABC.

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Перша леді України дала інтерв'ю американському телеканалу АВС, у якому відверто розповіла про те, що відбувається у нашій країні під час війни. Олена Зеленська розмовляла із журналісткою у Києві. 40-хвилинну розмову перервала повітряна тривога. Про це перша леді розповіла у себе в Instagram.

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Олена Зеленська в інтерв'ю зазначила, що найважче під час війни українським дітям, які змушені ховати своїх батьків, убитих окупантами. Перша леді розповіла подібну історію, що сталася на Київщині.

Також перша леді наголосила, що головна мета Росії у цій війні — знищити нашу культуру й усе, що відрізняє українців від росіян. Саме тому у світі не повинні звикати до того, що відбувається в Україні та забувати про жахіття війни.

Олена Зеленська додала, що навіть якщо американцям здається, що війна це десь далеко і настав час закінчувати з негативними новинами, якщо ми перестанемо про неї пам'ятати, вона триватиме вічність.

"Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, то ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважні, слухайте правду", — пояснила перша леді України в інтерв'ю АВС.

За словами Олени Зеленської, вона переконана у перемозі українців у цій війні. Україна не поступатиметься своїми територіями в обмін на так званий "мир", незважаючи на те, що останнім часом ми чуємо подібні заклики на нашу адресу на міжнародній арені, що не може не дивувати.

"Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території і бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, поки не знищить нас. Отже, у нас немає вибору — ми повинні боротися за свою незалежність", — зауважила Зеленська.

Нагадаємо, перша леді України активно дає інтерв'ю іноземним виданням і телеканалам, а також зустрічається з лідерами інших країн, які приїжджають із візитом до нашої країни. Нещодавно Фокус розповідав, що Олена Зеленська зустрілася у Києві із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.