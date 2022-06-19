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В строгом образе. Елена Зеленская появилась на обложке журнала Saturday

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Первая леди, Елена Зеленская
Фото: Olena Zelenska/Instagram | Первая леди Украины в строгом костюме на обложке глянца

В интервью британским журналистам первая леди рассказала, как война разделила ее с супругом, как и многие семьи в Украине.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Saturday британского издания The Guardian. На фотосессии, сделанной в Офисе президента, на один из снимков попал ее супруг, президент Украины Владимир Зеленский. Фото обложки опубликовали в официальном Instagram-аккаунте первой леди.

Елена Зеленская позировала в коричневом строгом платье-миди на пуговицах и черных туфлях-лодочках. На фото у первой леди сдержанный макияж и распущенные волнистые локоны.

Рядом с Зеленской на снимке можно увидеть сидящего на стуле военного с оружием — вероятно, телохранителя супруги президента. Автором фото стал французский художник Антуан Д'Агата.

На других снимках Елена Зеленская позировала в сером образе, почти сливающимся с комнатой в Офисе президента. Рядом с первой леди можно увидеть мешки, которые защищают помещение на случай взрывов. На одном из фото удалось зафиксировать трогательный момент — Владимир Зеленский мимолетно взял за руку супругу и побежал дальше.

Елена Зеленская позирует для The Guardian на фоне мешков, которые защищают помещение Офиса президента от взрывов.
Елена Зеленская позирует для The Guardian на фоне мешков, которые защищают помещение Офиса президента от взрывов.
Фото: The Guardian
На фотоссесии для The Guardian в кадр как бы случайно попал Владимир Зеленский.
На фотоссесии для The Guardian в кадр как бы случайно попал Владимир Зеленский.
Фото: The Guardian

В интервью супруга президента вновь рассказала о первом дне войны, а также о том, как сейчас живет ее семья и как часто дети общаются с отцом.

"Мы надеемся, что скоро будем видеть друг друга чаще, но сейчас я не думаю, что это возможно", — сказала Зеленская.

Первая леди также вспомнила, что дети в первый день войны вели себя очень хорошо, были собранными и послушными.

"Обычно приходится говорить им миллион раз, но в первый день они все сделали очень быстро и послушно. Мы смотрели новости, ждали звонков. У нас все время был включен телевизор", — отметила первая леди.

Фокус ранее рассказывал о том, что первая леди страны с начала полномасштабной войны не покидала территорию Украины. При этом вместе с детьми она переезжала с места на место. В целях безопасности охрана запретила супруге президента с первого дня российского вторжения заходить в соцсети.