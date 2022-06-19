В строгом образе. Елена Зеленская появилась на обложке журнала Saturday

В интервью британским журналистам первая леди рассказала, как война разделила ее с супругом, как и многие семьи в Украине.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Saturday британского издания The Guardian. На фотосессии, сделанной в Офисе президента, на один из снимков попал ее супруг, президент Украины Владимир Зеленский. Фото обложки опубликовали в официальном Instagram-аккаунте первой леди.

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Елена Зеленская позировала в коричневом строгом платье-миди на пуговицах и черных туфлях-лодочках. На фото у первой леди сдержанный макияж и распущенные волнистые локоны.

Рядом с Зеленской на снимке можно увидеть сидящего на стуле военного с оружием — вероятно, телохранителя супруги президента. Автором фото стал французский художник Антуан Д'Агата.

На других снимках Елена Зеленская позировала в сером образе, почти сливающимся с комнатой в Офисе президента. Рядом с первой леди можно увидеть мешки, которые защищают помещение на случай взрывов. На одном из фото удалось зафиксировать трогательный момент — Владимир Зеленский мимолетно взял за руку супругу и побежал дальше.

[ + – ] Елена Зеленская позирует для The Guardian на фоне мешков, которые защищают помещение Офиса президента от взрывов. Фото: The Guardian

[ + – ] На фотоссесии для The Guardian в кадр как бы случайно попал Владимир Зеленский. Фото: The Guardian

В интервью супруга президента вновь рассказала о первом дне войны, а также о том, как сейчас живет ее семья и как часто дети общаются с отцом.

"Мы надеемся, что скоро будем видеть друг друга чаще, но сейчас я не думаю, что это возможно", — сказала Зеленская.

Первая леди также вспомнила, что дети в первый день войны вели себя очень хорошо, были собранными и послушными.

"Обычно приходится говорить им миллион раз, но в первый день они все сделали очень быстро и послушно. Мы смотрели новости, ждали звонков. У нас все время был включен телевизор", — отметила первая леди.

Фокус ранее рассказывал о том, что первая леди страны с начала полномасштабной войны не покидала территорию Украины. При этом вместе с детьми она переезжала с места на место. В целях безопасности охрана запретила супруге президента с первого дня российского вторжения заходить в соцсети.