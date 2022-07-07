Елена Зеленская украсила обложку Time и рассказала свою историю войны

Ранее издание поместило на обложку самого президента Украины.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке влиятельного американского журнала Time и дала интервью изданию. Июльский выпуск журнала получил название "Ее личная война".

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Елена рассказала об укрывательстве с детьми в разных регионах Украины, ведь, несмотря на опасность и угрозу для жизни, жена Владимира Зеленского не уехала из страны. Она с двумя детьми была вынуждена постоянно менять места жительства и общаться с мужем по специальным телефонным линиям, о которых нужно было договариваться заранее, ведь по телефону разговаривать с президентом было небезопасно.

Елена Зеленская и ее дети не могли пользоваться своими телефонами в Сети, что также было спровоцировано мерами безопасности. Ведь, по словам главы государства, он стал мишенью номер один для врага, а его семья — номер два.

"Президент Украины Владимир Зеленский остался на своей территории в центре Киева, чтобы управлять страной, а первая леди Елена Зеленская скрывалась с двумя детьми. Ее проекты по улучшению образования и здравоохранения страны были приостановлены, как и ее карьера сценариста. В окружении солдат она редко была уверена, где будет ночевать в ту или иную ночь", — отмечает издание.

В частности, супруга президента вспомнила, как за день до начала полномасштабной войны приказала собрать тревожные чемоданы для всей семьи, однако этого так и не произошло. А уже с утра 24 февраля Елене пришлось попрощаться с мужем на несколько месяцев.

[ + – ] Елена Зеленская на обложке Time

После двух месяцев скрытия первая леди все же вышла на публичную арену и ведет войну на информационном фронте. Она активно выступает и дает интервью влиятельным изданиям. В мае 2022 супруга главы государства встретилась с первой леди США Джилл Байден, которая внезапно приехала в Ужгород в День матери.

Также в мае Елена Зеленская запустила инициативу психологической поддержки украинцев. Она начала обучение психологов-консультантов, создала горячие линии по вопросам психического здоровья и привлекала иностранных экспертов для оказания клинической поддержки.

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на обложке Saturday.

Также Фокус писал о трудностях в семье Зеленских во время полномасштабной войны.