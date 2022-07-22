Олена Зеленська виступила перед Конгресом у костюмі з вишивкою східних регіонів України (фото)

Дружина президента України подякувала американцям за підтримку та попросила ППО та зброю.

Напередодні перша леді України Олена Зеленська відвідала з триденним робочим візитом США. Знімками вона ділиться у своїх соціальних мережах.

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Після зустрічей з президентом Штатів Джо Байденом, його дружиною Джилл Байден та держсекретарем Ентоні Блінкеном Зеленська виступила перед Конгресом із закликом надати Україні системи ППО, аби захистити мирне населення.

Виступ першої леді України перед Конгресом точно стане історичним. Вона розповіла реальні історії війни та показала фото постраждалих від російської військової агресії українців. Це перший випадок, коли перша леді іншої країни виступає перед Конгресом США.

Для виступу на високому рівні дружина Володимира Зеленського обрала чорно-білий костюм від українського бренду A.M.G. з жилетом. Родзинкою образу стала вишивка на жилеті — елементи з традиційної вишитої сорочки східних регіонів України. Як аксесуари до офіційного вбрання перша леді додала прикраси вітчизняного виробника — бренду Gunia Project. А на ногах Олени Зеленської були білі туфлі.

[ + – ] Олена Зеленська виступає перед Конгресом

Перша леді України часто обирає для публічних заходів та виступів одяг та аксесуари українського виробника.

[ + – ] Олена Зеленська у костюмі українського бренду

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зустрілася з Ентоні Блінкеном у сукні українського бренду.

Також Фокус детальніше писав про історичний виступ Олени Зеленської перед Конгресом США у липні 2022.