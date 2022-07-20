"Я прошу у вас зброю та ППО": Олена Зеленська виступила в Конгресі США (відео)

Перша леді показала американським політикам фотографії дітей, убитих російськими військами під час війни, та закликала Вашингтон дати Києву більше військової техніки.

Перша леді Олена Зеленська в Америці виступила в Конгресі з промовою, присвяченою повномасштабній війні проти України. Дружина президента продемонструвала політикам фотографії дітей та інших мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії. Також вона висловила сподівання, що американське керівництво невдовзі поставить Києву засоби протиповітряної оборони та іншу військову техніку. Її промову транслював YouTube-канал "Голос Америки".

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Олена Зеленська в Америці: що говорила дружина президента у Конгресі

"Сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій, а також як до мам та тат, бабусь і дідусів, дочок і синів. Хочу звернутися до вас як дочка, як мама", — сказала вона.

Виступ Олена Зеленська в Америці розпочала з фотографій людей, які загинули та постраждали від ударів російських військ. Зокрема, вона згадала 4-річну дівчинку з Вінниці Лізу, яка померла внаслідок ракетної атаки російських Збройних сил по центру міста в понеділок, 14 липня.

"Мама дівчинки, Ірина, запитала її, коли вела дитину на заняття: "Куди ми йдемо зайчик?". Дочка називає ім'я улюбленого вчителя. Лізі було 4 роки. Її вже немає. Ось фото коляски... І ось це "Куди ми йдемо" звучить у моїх вухах уже протягом шести днів", — розповіла вона.

Олена Зеленська в Америці попросила в Конгресу зброї

Перша леді вказала, що зазвичай дружини глав держав займається мирними справами, такими як безбар'єрність, освіта, захист прав та рівні можливості. Однак через те, що РФ продовжує вести проти української держави повномасштабну війну, вона змушена просити американську владу про військову підтримку, додала дружина президента.

"Я зараз прошу про речі, про які я ніколи не хотіла б просити. Я прошу у вас зброї. Не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живим. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх колясках. Щоб вони не знищували дитячі кімнати та цілі сім'ї", — заявила Олена Зеленська в Америці.

Водночас вона висловила сподівання на швидкі рішення членів Конгресу щодо військової підтримки Києва.

Також Олена Зеленська в Америці висловила подяку владі країни та простим громадянам за допомогу, надану нашій країні.

Нагадаємо, з 19 липня Олена Зеленська в Америці встигла провести зустрічі з дружиною президента США Джилл Байден та з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Раніше цього місяця Зеленська потрапила на обкладинку американського журналу Time. Видання опублікувало розповідь дружини президента України про життя на тлі повномасштабної російської агресії.