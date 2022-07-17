У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула під час удару військ РФ (фото, відео)

На кадрах із церемонії прощання видно батька дівчинки, який плаче над її труною. Родичі, друзі родини та місцеві жителі принесли до храму іграшки та квіти.

У Вінниці завершилася церемонія прощання з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня під час ракетного обстрілу міста російськими військами. Попрощатися з дитиною прийшло кілька десятків людей. Про це у неділю, 17 липня, повідомляє видання "Суспільне".

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Церемонія відбулася у Спас-Преображенському кафедральному соборі. Журналісти показали кадри, на яких видно, як біля труни сидить її батько разом із іншими родичами дитини.

Учасники церемонії приносили до храму дитячі іграшки та квіти. Загиблу поховали на міському цвинтарі Сабарова. Під час прощання на цвинтарі пролунала композиція "Червона калина" у виконанні двох скрипалів. Дівчинка за життя любила гру скрипки.

Стан мами дівчинки, Ірини Дмитрієвої, яка госпіталізована з травмою черевної порожнини, стабільно важкий, розповіла журналістам місцева мешканка та волонтерка Олена Верлан-Кульшенко. Жінка прийшла до тями, проте про сьогоднішню церемонію та обставини загибелі дитини їй вирішили поки не говорити.

"Сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які їй необхідні, і тим людям, які постраждали від трагедії. Адже, крім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали", — розповіла співрозмовниця журналістів.

У загиблої був синдром Дауна, а у віці 6 місяців вона пережила важку операцію на серці, розповіла бабуся Лізи.

16 липня у Вінниці перестали розбирати завали у центрі міста. Внаслідок удару загинуло 23 особи, з яких 3 дитини. В обласному центрі зруйновано 55 будинків.

В інтерв'ю журналістам мати загиблої дівчинки Ірина Дмитрієва розповіла, що світ, "незважаючи на всі прохання закрити небо, дивиться як вбивають Україну, дітей та солдатів".