"Світ просто дивиться, як Україну вбивають", — мати загиблої у Вінниці 4-річної Лізи

У постраждалої Ірини Дмитрієвої внаслідок ракетного удару російських військ загинула чотирирічна дочка Ліза, з якою вони поверталися з прийому логопеда.

Ірина Дмитрієва, чия дочка загинула внаслідок ракетного удару російських військ у Вінниці, дала перше інтерв'ю. У ньому вона каже, що світ "просто дивиться, як Україну вбивають".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чотирирічна дівчинка на ім'я Ліза загинула внаслідок удару по центру Вінниці. Її мати Ірина зазнала тяжких поранень, але вижила. Після трагедії вона дала перше інтерв'ю, в якому заявила, що незважаючи на всі прохання закрити небо, світ дивиться, як вбивають Україну, дітей і солдатів.

"Світ просто дивиться як вбивають Україну, наших дітей, солдатів, людей... Щоб захистити наших людей від цього тирана, бо якщо не ми, то він піде далі й знищить усе", — сказала Ірина.

Незадовго до смерті Лізи Ірина опублікувала в мережі ролик, як вона йшла з дочкою до логопеда. Лікарка Валерія Король розповіла ВВС, що дівчинка була дуже розумною та здібною дитиною.

"Вона була дуже весела, дуже любила до нас ходити. Дуже раділа — дівчинка дуже добра", — повідомила лікарка-логопед.

Нагадаємо, 15 липня Ірині Дмитрієвій не повідомляли про смерть доньки. Вона перебуває в реанімації з ураженням легень, печінки та черевної порожнини. Про смерть Лізи постраждала не пам'ятала.

Сьогодні, 16 липня у Вінниці завершили розбирати завали в центрі міста. Внаслідок удару загинули 23 особи, з яких 3 дитини. В обласному центрі зруйновано 55 будинків.