"Світ просто дивиться, як Україну вбивають", — мати загиблої у Вінниці 4-річної Лізи
У постраждалої Ірини Дмитрієвої внаслідок ракетного удару російських військ загинула чотирирічна дочка Ліза, з якою вони поверталися з прийому логопеда.
Ірина Дмитрієва, чия дочка загинула внаслідок ракетного удару російських військ у Вінниці, дала перше інтерв'ю. У ньому вона каже, що світ "просто дивиться, як Україну вбивають".
Чотирирічна дівчинка на ім'я Ліза загинула внаслідок удару по центру Вінниці. Її мати Ірина зазнала тяжких поранень, але вижила. Після трагедії вона дала перше інтерв'ю, в якому заявила, що незважаючи на всі прохання закрити небо, світ дивиться, як вбивають Україну, дітей і солдатів.
"Світ просто дивиться як вбивають Україну, наших дітей, солдатів, людей... Щоб захистити наших людей від цього тирана, бо якщо не ми, то він піде далі й знищить усе", — сказала Ірина.
Незадовго до смерті Лізи Ірина опублікувала в мережі ролик, як вона йшла з дочкою до логопеда. Лікарка Валерія Король розповіла ВВС, що дівчинка була дуже розумною та здібною дитиною.
"Вона була дуже весела, дуже любила до нас ходити. Дуже раділа — дівчинка дуже добра", — повідомила лікарка-логопед.
Нагадаємо, 15 липня Ірині Дмитрієвій не повідомляли про смерть доньки. Вона перебуває в реанімації з ураженням легень, печінки та черевної порожнини. Про смерть Лізи постраждала не пам'ятала.
Сьогодні, 16 липня у Вінниці завершили розбирати завали в центрі міста. Внаслідок удару загинули 23 особи, з яких 3 дитини. В обласному центрі зруйновано 55 будинків.