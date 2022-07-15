Не пам'ятає про смерть доньки: як зараз почувається мати загиблої у Вінниці дівчинки

Ірина Дмитрієва зараз перебуває в реанімації з ураженнями черевної порожнини, печінки та легень. Коли приходить до тями — запитує лікарів, де її дитина.

Вінничанка Ірина, у якої 14 липня під час ракетного удару по центру міста загинула донька Ліза, зараз перебуває в реанімації. В шоковому стані жінка не пам'ятає про смерть дівчинки, пише "Супільне".

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Лікарі забороняють близьким говорити постраждалій жінці правду про смерть Лізи.

"Сказав, вона просто не витримає. Відразу двох поховаєте, якщо скажете дочці, що дитина померла", — розповіла журналістам Лариса, бабуся загиблої дівчинки.

За її словами, Ірина постійно запитує лікарів, де її дочка. Вони поки не говорять їй.

Водночас Ірина перша, від кого бабуся дізналася про смерть маленької внучки.

"Я бачу вибух. Тут же дзвоню їй. А вона в істериці: "Мамо, Лізи немає більше. Влучив снаряд. Її розірвало на частини". І все. Більше я не чула доньку", — розповіла Лариса.

Наразі молода жінка перебуває в реанімації з тяжкою травмою черевної порожнини, печінки та легень. Вчора їй зробили операцію. Інформація про те, що вибухом Ірині відірвало частину ноги, не підтвердилася.

Також виявилася фейкова і новина про нібито смерть Ірини, яку ввечері 14 липня опублікував у своєму Телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Що трапилося у Вінниці 14 липня

Вранці, 14 липня, російські ракети "Калібр" вдарили по центру Вінниці, вбивши 23 особи, серед яких була трирічна Ліза. Ірина, що знаходиться поруч з нею, отримала важкі поранення і зараз перебуває в реанімації. В міністерстві оборони РФ російським пропагандистам пояснили, що удару завдали по "нациках".

Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше троє дітей.

Першою жертвою стала 4-річна Ліза, яка разом із мамою стояла біля пішохідного переходу. Дівчинку вбило осколком.

Другий загиблий — неповнолітній хлопчик. На момент вибуху він перебував зі своєю мамою у приміщенні медичного центру. І жінка, і її дитина померли на місці.

Відомо також про третю жертву. Це хлопчик, який перебував зі своїми родичами у легковому автомобілі на стоянці. Сім'я чекала на бабусю, яка пішла оплачувати рахунки в "ПриватБанк", що знаходився в епіцентрі ракетного удару. Дитина та дорослі потрапили у вогняну пастку та загинули.

Раніше Фокус писав про те, що загиблу у Вінниці дівчинку відвезли з Києва, побоюючись бомбардувань. Напередодні трагедії мама вбитої російською ракетою Лізи шкодувала, що через переїзд доводиться вкотре різко змінювати своє життя, але була впевнена, що впорається з усім.