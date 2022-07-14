Загиблу у Вінниці дівчинку відвезли з Києва, побоюючись бомбардувань (фото)

Напередодні трагедії мама вбитої російською ракетою Лізи шкодувала, що через переїзд доводиться вкотре різко змінювати своє життя, але була впевнена, що впорається з усім.

Ірина, мама загиблої 14 липня у центрі Вінниці Лізи, вела інстаграм-сторінку, на якій розповідала про доньку. Як з'ясувалося, родина у 2021 році переїхала до Києва, а 24 лютого після перших обстрілів дівчинку евакуювали зі столиці.

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Ліза була особливою — "сонячною" дитиною. В одному з постів її мама відверто розповідала про те, як намагалася знайти відповідь, чому так вийшло. "Пізніше я отримала свою відповідь. Полегшало, попустило, — зізналася Ірина. — Це питання закрила назавжди. І не думала, а щоб було, якби не діагноз. Вже впевнено рухалася вперед".

Наприкінці весни Ірина написала, що за два роки чотири рази переїжджала, кардинально змінюючи своє життя. Після переїзду до своєї мами у Вінницю, вона була впевнена, що й цього разу з усім упорається, хоч і довелося починати все спочатку. "Найголовніше зараз — перемога! А все інше обов'язково досягнемо!" — Запевняла Ірина.

Судячи з постів Ірини, вона багато часу приділяла дочці, прагнучи розвивати її, хоча часом було нелегко. В останньому пості, який вона опублікувала вранці 14 липня, Ірина зізналася, що в неї здають нерви, оскільки дочка доросла до кризи трьох років і тепер не слухається, навмисно роблячи все навпаки. Довелося записати дівчинку до психолога.

"Радує тільки те, що це стрибок у розвитку, і просто потрібно пережити цей період", — не сумувала Ірина.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські ракети "Калібр" вдарили по центру Вінниці, вбивши 23 особи, серед яких була трирічна Ліза. Ірина, що знаходилася поруч з нею, отримала важкі поранення і зараз перебуває в реанімації. У міністерстві оборони РФ російським пропагандистам пояснили, що удару завдали по "нацикам".