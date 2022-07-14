Погибшую в Виннице девочку увезли из Киева, опасаясь бомбежек (фото)

Накануне трагедии мама убитой российской ракетой Лизы сожалела, что из-за переезда приходится в очередной раз резко менять свою жизнь, но была уверена, что со всем справится.

Ирина, мама погибшей 14 июля в центре Винницы Лизы, вела инстаграм-страницу, на которой рассказывала о дочке. Как выяснилось, семья в 2021 году переехала в Киев, а 24 февраля после первых же обстрелов девочку эвакуировали из столицы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Лиза была особенным — "солнечным" ребенком. В одном из постов ее мама откровенно рассказывала о том, как пыталась доискаться ответа, почему так вышло. "Позже я получила свой ответ. Стало легче, попустило, — призналась Ирина. — Этот вопрос закрыла навсегда. И не думала, а чтобы было, если бы не диагноз. Уже уверенно двигалась вперед".

В конце весны Ирина написала, что за два года четыре раза переезжала, кардинально меняя свою жизнь. После переезда к своей маме в Винницу, она была уверена, что и в этот раз со всем справится, хоть и пришлось все начинать сначала. "Самое главное сейчас — победа! А все остальное обязательно достигнем!" — уверяла Ирина.

Судя по постам Ирины, она много времени уделяла дочери, стремясь развивать ее, хотя временами было нелегко. В последнем посте, который она опубликовала утром 14 июля, Ирина призналась, что у нее сдают нервы, так как дочь доросла до кризиса трех лет и теперь совершенно не слушается, намеренно делая все наоборот. Пришлось записать девочку к психологу.

"Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период", — не унывала Ирина.

Напомним, утром 14 июля российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив 23 человека, среди которых была и трехлетняя Лиза. Находящаяся рядом с ней Ирина получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации. В министерстве обороны РФ российским пропагандистам пояснили, что удар нанесли по "нацикам".