Не помнит о смерти дочери: как себя сейчас чувствует мать погибшей в Виннице девочки

Ирина Дмитриева сейчас находится в реанимации с поражениями брюшной полости, печени и легких. Когда приходит в сознание — спрашивает врачей, где ее ребенок.

Винничанка Ирина, у которой 14 июля во время ракетного удара по центру города погибла дочь Лиза, сейчас находится в реанимации. В шоковом состоянии женщина не помнит о смерти девочки, пишет "Суспильне".

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Врачи запрещают близким говорить пострадавшей женщине правду о смерти Лизы.

"Сказал, она просто не выдержит. Сразу двоих похороните, если скажете дочери, что ребенок умер", — рассказала журналистам Лариса, бабушка погибшей девочки.

По ее словам, Ирина все время спрашивает у врачей, где ее дочь. Они пока не говорят ей.

При этом Ирина — первая, от кого бабушка узнала о смерти маленькой внучки.

"Я вижу взрыв. Тут же звоню ей. А она в истерике: "Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд. Ее разорвало на части". И все. Больше я не слышала дочь", — рассказала Лариса.

Сейчас молодая женщина находится в реанимации с тяжелой травмой брюшной полости, печени и легких. Вчера ей сделали операцию. Информация о том, что взрывом Ирине оторвало часть ноги не подтвердилась.

Так же оказалась фейковый и новость о якобы смерти Ирины, которую вечером 14 июля опубликовал в своем Телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Что случилось в Виннице 14 июля

Утром 14 июля российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив 23 человека, среди которых была и трехлетняя Лиза. Находящаяся рядом с ней Ирина получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации. В министерстве обороны РФ российским пропагандистам пояснили, что удар нанесли по "нацикам".

В результате ракетного удара погибло как минимум три ребенка.

Первой жертвой стала 4-летняя Лиза, которая вместе с мамой стояла у пешеходного перехода. Девочку убило осколком.

Второй погибший — несовершеннолетний мальчик. На момент взрыва он находился со своей мамой в помещении медицинского центра. И женщина, и ее ребенок скончались на месте.

Известно также о третьей жертве. Это мальчик, который находился со своими родственниками в легковом автомобиле на стоянке. Семья ждала бабушку, которая пошла оплачивать счета в "ПриватБанк", находившийся в эпицентре ракетного удара. Ребенок и взрослые попали в огненную ловушку и погибли.

Ранее Фокус писал о том, что погибшую в Виннице девочку увезли из Киева, опасаясь бомбежек. Накануне трагедии мама убитой российской ракетой Лизы сожалела, что из-за переезда приходится в очередной раз резко менять свою жизнь, но была уверена, что со всем справится.