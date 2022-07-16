"Мир просто смотрит, как Украину убивают", — мать погибшей в Виннице 4-летней Лизы

У пострадавшей Ирины Дмитриевой в результате ракетного удара российских войск погибла четырехлетняя дочь Лиза, с которой они возвращались с приема логопеда.

Ирина Дмитриева, чья дочь погибла в результате ракетного удара российских войск в Виннице, дала первое интервью. В нем она говорит, что мир "просто смотрит как Украину убивают".

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Четырехлетняя девочка по имени Лиза погибла в результате удара по центру Винницы. Ее мать Ирина получила тяжелые ранения, но выжила. После трагедии она дала первое интервью, в котором заявила, что несмотря на все просьбы закрыть небо, мир смотрит как убивают Украину, детей и солдат.

"Мир просто смотрит как убивают Украину, наших детей, солдат, людей. … Чтобы защитить наших людей от этого тирана, потому что если не мы, то он пойдет дальше и уничтожит все", — сказала Ирина.

Незадолго до смерти Лизы Ирина опубликовала в сети ролик, как она шла с дочерью к логопеду. Врач Валерия Король рассказала ВВС, что девочка была очень умным и способным ребенком.

"Она была очень веселая, очень любила к нам ходить. Очень радовалась — девочка очень добрая", — сообщила врач-логопед.

Напомним, 15 июля Ирине Дмитриевой не сообщали о смерти дочери. Она находится в реанимации с поражением легких, печени и брюшной полости. О смерти Лизы пострадавшая не помнила.

Сегодня, 16 июля в Виннице закончили разбирать завалы в центре города. В результате удара погибло 23 человека, из которых 3 ребенка. В областном центре разрушено 55 домов.