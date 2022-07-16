Троих людей спасли и один пропал без вести: в Виннице закончили разбирать завалы

В результате ракетного удара россиян 14 июля по городу погибло 23 человека, в том числе 3 ребенка. В областном центре разрушено 55 многоквартирных и частных домов.

Сегодня, 16 июля, спасательно-аварийные службы закончили разбирать завалы в Виннице после ракетного удара ВС РФ по городу два дня назад. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Как стало известно, в результате обстрела в областном центре погибло 23 человека, в том числе трое детей. 202 человека обратились за медицинской помощью, из них 68 людей госпитализировали, включая четыре ребенка. 110 пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно.

Из-под завалов удалось спасти трех людей. Один человек считается пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Также спасатели рассказали, что в результате удара в городе частично или полностью разрушено 55 многоквартирных и частных домов. Также повреждено 40 автомобилей и два трамвая.

14 июля российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив десятки людей. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, заявили, что удар нанесли по "нацикам".

Служба безопасности Украины сообщила, что в Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке удара по областном центру. Местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары по городу со стороны РФ будут продолжаться. Винничане заподозрили его в сотрудничестве с противником.