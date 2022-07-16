Трьох людей врятували, і один зник безвісти: у Вінниці завершили розбирати завали

Унаслідок ракетного удару росіян 14 липня по місту загинули 23 особи, у тому числі 3 дитини. В обласному центрі зруйновано 55 багатоквартирних і приватних будинків.

Сьогодні, 16 липня, рятувально-аварійні служби завершили розбирати завали у Вінниці після ракетного удару ЗС РФ по місту два дні тому. Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу в обласному центрі загинули 23 особи, у тому числі троє дітей. 202 особи звернулися за медичною допомогою, з них 68 людей госпіталізували, включаючи чотирьох дітей. 110 потерпілим надали необхідну допомогу амбулаторно.

З-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Одна людина вважається зниклою безвісти, її пошуки продовжуються.

Також рятувальники розповіли, що внаслідок удару в місті частково чи повністю зруйновано 55 багатоквартирних і приватних будинків. Також пошкоджено 40 автомобілів і два трамваї.

14 липня російські ракети "Калібр" вдарили по центру Вінниці, вбивши десятки людей. У Міністерстві оборони РФ, у свою чергу, заявили, що удару завдали по "нациках".

Служба безпеки України повідомила, що у Вінниці затримали 300 підозрюваних у коригуванні удару по обласному центру. Місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари по місту з боку РФ продовжуватимуться. Вінничани запідозрили його в співпраці з противником.