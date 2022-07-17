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В Виннице простились с 4-летней Лизой, погибшей во время удара войск РФ (фото, видео)

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Фото: Суспільне | В Виннице похоронили 4-летнюю Лизу, погибшую во время теракта в центре города

На кадрах с церемонии прощания запечатлен отец девочки, плачущий над ее гробом. Родственники, друзья семьи и местные жители принесли в храм игрушки и цветы.

В Виннице завершилась церемония прощания с 4-летней Лизой Дмитриевой, которая погибла 14 июля при ракетном обстреле города российскими войсками. Проститься с ребенком пришли несколько десятков человек. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщает издание "Суспільне".

Церемония прошла в Спас-Преображенском кафедральном соборе. Журналисты показали кадры, на которых видно, как у гроба сидит ее отец вместе с другими родственниками ребенка.

Участники церемонии приносили в храм детские игрушки и цветы. Погибшую похоронили на городском кладбище Сабарова. Во время прощания на кладбище прозвучала композиция "Червона калина" в исполнении двух скрипачей. Девочка при жизни любила игру скрипки.

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Состояние мамы девочки, Ирины Дмитриевой, которая госпитализирована с травмой брюшной полости, стабильно тяжелое, рассказала журналистам местная жительница и волонтерка Елена Верлан-Кульшенко. Женщина пришла в сознание, однако о сегодняшней церемонии и обстоятельствах гибели ребенка ей решили пока не говорить.

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лиза дмитриева, лиза дмитриева похороны, лиза дмитриева церемония прощания, ирина дмитриева
лиза дмитриева, лиза дмитриева похороны, лиза дмитриева церемония прощания, ирина дмитриева
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"Надеемся просто на ее выздоровление, на те силы, которые ей необходимы, и тем людям, которые пострадали от трагедии. Ведь кроме истории Ирины и Лизоньки есть еще истории, когда родители и дети пострадали", — рассказала собеседница журналистов.

У погибшей был синдром Дауна, а в возрасте 6 месяцев она пережила тяжелую операцию на сердце, рассказала изданию бабушка Лизы.

16 июля в Виннице закончили разбирать завалы в центре города. В результате удара погибло 23 человека, из которых 3 ребенка. В областном центре разрушено 55 домов.

В интервью журналистам мать погибшей девочки Ирина Дмитриева рассказала, что мир, "несмотря на все просьбы закрыть небо, смотрит как убивают Украину, детей и солдат".