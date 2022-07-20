В сине-желтом наряде. Зеленская встретилась с Джилл Байден в Белом доме

Первая леди Украины отправилась с официальным визитом в США, где встретилась с президентом страны Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.

Елена Зеленская отправилась с официальным визитом в США. Об этом сообщает CNN. Для встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден первая леди Украины выбрала костюм кремово-желтого цвета, состоявший из жакета и юбки длины миди. Наряд Зеленской дополняли голубые замшевые туфли на шпильках. Волосы первая леди Украины уложила волной.

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Глава Белого дома встретил супругу Владимира Зеленского с букетом подсолнечниов, перевязанных сине-желтой лентой, а Джилл Байден обняла Елену Зеленскую. У себя в Instagram первая леди Украины написала, что в США ее пригласила супруга американского президента.

""Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден. Сегодня "возвращаю" ей визит – по приглашению госпожи Джилл встретилась с ней в Вашингтоне", — написала Зеленская.

Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram

Вместе с ней в Белый дом приехала посол Украины в США Оксана Маркарова. Для встречи она выбрала удлиненный жакет синего цвета и юбку миди в тон. Наряд посла дополняли сине-желтые ожерелье на шее и браслеты на руках.

Джилл Байден надела черное платье миди с принтом ромашки и желтые туфли.

Во время встречи участники обсудили поддержки Вашингтоном Украины и ее народа в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией.

Во время визита в США Елена Зеленская также встретилась с супругом вице-президента Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и генеральным хирургом США Вивеком Мурти.

Фокус ранее писал о том, что Елена Зеленская в США встретила с госсекретарем Энтони Блинкеном. Первая леди была в элегантном платье цвета хаки украинского бренда Litkovska. Наряд дополняли аксессуары из коллекции Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Также Фокус рассказывал о том, что Елена Зеленская украсила обложку Time и рассказала о своей жизни в условиях войны.