У синьо-жовтому вбранні. Зеленська зустрілася з Джилл Байден у Білому домі

Перша леді України вирушила з офіційним візитом до США, де зустрілася з президентом країни Джо Байденом та його дружиною Джилл Байден.

Олена Зеленська вирушила з офіційним візитом до США. Про це повідомляє CNN. Для зустрічі у Білому домі з президентом США Джо Байденом та його дружиною Джилл Байден перша леді України обрала костюм кремово-жовтого кольору, що складався з жакету та спідниці довжини міді. Вбрання Зеленської доповнювали блакитні замшеві туфлі на шпильках. Волосся перша леді України вклала хвилями.

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Глава Білого дому зустрів дружину Володимира Зеленського з букетом соняшників, перев'язаних синьо-жовтою стрічкою, а Джилл Байден обійняла Олену Зеленську. У себе в Instagram перша леді України написала, що в США її запросила дружина американського президента.

"Серця американського народу — з матерями України". Авторка цих слів — перша леді США Джилл Байден. Сьогодні "повертаю" їй візит — на запрошення пані Джилл зустрілася з нею у Вашингтоні", — написала Зеленська.

Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram Фото: Olena Zelenska/Instagram

Разом із нею до Білого дому приїхала пані посол України у США Оксана Маркарова. Для зустрічі вона вибрала подовжений жакет синього кольору та спідницю міді у тон. Наряд пані посла доповнювали синьо-жовті намисто на шиї та браслети на руках.

Джилл Байден одягла чорну сукню міді з принтом ромашки та жовті туфлі.

Під час зустрічі учасники обговорили підтримку Вашингтоном України та її народу за умов повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Під час візиту до США Олена Зеленська також зустрілася з чоловіком віцепрезидентки Камали Гарріс Дугласом Емхоффом, пані послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд, заступницею адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман, заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією генеральним хірургом США Вівеком Мурті.

Фокус раніше писав про те, що Олена Зеленська у США зустріла з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Перша леді була в елегантній сукні кольору хакі українського бренду Litkovska. Вбрання доповнювали аксесуари з колекції Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Також Фокус розповідав про те, що Олена Зеленська прикрасила обкладинку Time та розповіла про своє життя в умовах війни.