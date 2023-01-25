"Той самий хлопець": перша леді зворушливо привітала Зеленського із 45-річчям (фото)

Глава держави, за словами Олени Зеленської, під час повномасштабної війни не змінився, хоч і почав усміхатися менше.

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Олена Зеленська однією з перших привітала із 45-річчям свого чоловіка, президента України, Володимира Зеленського. Відповідна публікація з'явилася в офіційному Instagram-акаунті першої леді.

Олена Зеленська зазначила, що в неї часто запитують, як змінився її чоловік за умов повномасштабної війни з Росією. За її словами, глава держави протягом минулого року почав менше посміхатися, хоча це "той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять".

У день народження Володимира Зеленського перша леді побажала чоловікові мати більше приводів для посмішки та міцного здоров'я.

"Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне — щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!" — йдеться у зворушливому привітанні із 45-річним ювілеєм.

[ + – ] У день народження Володимира Зеленського перша леді побажала йому частіше посміхатися

Зазначимо, що минулий день народження Володимира Зеленського пройшов у робочих умовах. Рік тому глава держави просив друзів та колег не купувати йому квіти та подарунки, і закликав усі гроші переказувати до дитячих будинків та лікарень. На честь свята, як розповідали Фокусу в Офісі президента, Володимир Зеленський не змінював робочого графіка і не скасовував запланованих поїздок.

Минулого дня народження Володимира Зеленського розпочався з тренування у спортивному залі. У своє свято глава держави оприлюднив фотографію зі спортзалу та зазначив, що почувається 30-річним чоловіком.