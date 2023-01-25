"Тот самый парень": первая леди трогательно поздравила Зеленского с 45-летием (фото)

Глава государства, по словам Елены Зеленской, во время полномасштабной войны не изменился, хоть и начал меньше улыбаться.

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Елена Зеленская одной из первых поздравила с 45-летием своего супруга, президента Украины, Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте первой леди.

Елена Зеленская отметила, что у нее часто спрашивают, как изменился ее супруг в условиях полномасштабной войны с Россией. По ее словам, глава государства в течение минувшего года начал меньше улыбаться, хотя это "все тот же парень, которого она встретила в 17-летнем возрасте".

В день рождения Владимира Зеленского первая леди пожелала мужу иметь больше поводов для улыбки, а также крепкого здоровья.

"Кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное — чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!" — говорится в трогательном поздравлении с 45-летним юбилеем.

[ + – ] В день рождения Владимира Зеленского первая леди пожелала ему чаще улыбаться

Отметим, что прошлый день рождения Владимира Зеленского прошел в "рабочих условиях". Год назад глава государства просил друзей и коллег не покупать ему цветы и подарки, и призывал все деньги перевести в детские дома и больницы. В честь праздника, как рассказывали Фокусу в Офисе президента, Владимир Зеленский не изменял рабочий график и не отменял запланированные поездки.

Позапрошлый день рождения Владимира Зеленского начался с тренировки в спортивном зале. В свой праздник глава государства обнародовал фотографию из спортзала и отметил, что чувствует себя 30-летним мужчиной.