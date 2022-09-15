Україна веде переговори про постачання ППО з 5 країнами, – Зеленський

За словами президента України, у світі є мала кількість країн, які могли б задовольнити українські потреби, тому у списку лише США, Німеччина, Франція, Італія та Ізраїль.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ведуться переговори з 5 країнами щодо постачання засобів ППО для нашої країни. Про це повідомляє "Українська правда".

Під час пресконференції після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленському поставили питання, хто може постачати Україні зенітно-ракетні комплекси для закриття неба. За словами президента, нині таких країн є п'ять — США, Німеччина, Італія, Франція та Ізраїль. Засоби протиповітряної та протиракетної оборони — пріоритет для України.

США та Німеччина постачатимуть ЗРК NASAMS та IRIS-T відповідно. На цей час Україна не отримала жодного ЗРК IRIS-T, така сама ситуація і з норвезько-американськими NASAMS. Їхні швидкі поставки зможуть закрити дефіцит ППО в Україні.

"Крім цього, ми налаштовані працювати ще з Францією та Італією. Я також налаштований і поки не отримав позитивної реакції з Ізраїлю", — розповів Зеленський.

[ + – ] Про ППО Зеленський говорить з 18:50

Однак він зазначив, що країн у світі, які могли б закрити вимоги України, не так багато. Тому питання вирішуватиметься у колі цих п'яти країн. Водночас затримка поставок ЗРК нашої армії має наслідки — ракетні обстріли РФ забирають життя українців. Однак винна тут не Німеччина чи США, а Росія, оскільки це вони запускають ракети.

Нагадаємо, Німеччина планує передати ЗСУ 4 ЗРК IRIS-T — два до кінця 2022 року та ще два на початку 2023 року. Раніше повідомлялося, що США передадуть українській армії дві ЗРК NASAMS. Контракт укладено безпосередньо із виробником.