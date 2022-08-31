Контракт на $182 мільйонів: США передадуть Україні дві системи NASAMS

Як заявив офіційний представник Міноборони США генерал Патрік Райдер, Україні необхідні ракетні системи NASAMS для формування сталого захисту країни в майбутньому.

Сполучені Штати Америки підписали з Україною контракт на 182 мільйони доларів. Згідно з ним ЗСУ отримають від США два зенітно-ракетні комплекси NASAMS у 2024 році, повідомив під час брифінгу офіційний представник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

За його словами, Україні необхідні ці пересувні зенітно-ракетні комплекси для формування сталого захисту країни в майбутньому.

Що таке NASAMS?

NASAMS – це пересувні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності. Наразі системи є на озброєнні в Австралії, Чилі, Фінляндії, Індонезії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. Дальність вогню з комплексу NASAMS – від 2,5 км до 40 км.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати найближчим часом нададуть додаткову військову допомогу на потреби Збройних сил України. Цю інформацію озвучив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Оголосити про нову військову допомогу має президент США Джо Байден найближчим часом.

Нагадаємо, на День Незалежності України президент США Джо Байден повідомив про виділення Києву нової військової допомоги у розмірі майже $3 млрд. За словами лідера Білого дому, українські Збройні сили на виділені кошти зможуть придбати системи ППО, артилерійські системи, безпілотники, радари та боєприпаси.