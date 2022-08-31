США найближчим часом оголосять про нову військову допомогу Україні, — Білий дім

Вашингтон, за словами представника адміністрації Джона Кірбі, вже виділили понад $13 млрд на підтримку української армії і продовжить це робити в майбутньому.

Сполучені Штати найближчим часом нададуть додаткову військову допомогу на потреби Збройних Сил України. Цю інформацію озвучив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Нюансів нової військової допомоги до чиновника не надав, проте додав, що відповідне оголошення зробить адміністрація президента США Джо Байдена.

Окремо представник Білого дому нагадав, яку суму Сполучені Штати витратили на оборонну підтримку Києва.

"Ми виділили понад 13 мільярдів доларів допомоги на забезпечення безпеки українських збройних сил, і ми продовжуватимемо це робити. І найближчими днями оголосять про майбутню допомогу у сфері безпеки", — заявив Джон Кірбі, анонсуючи додаткову військову допомогу для України.

Нагадаємо, на День Незалежності України президент США Джо Байден повідомив про виділення Києву нової військової допомоги у розмірі майже $3 млрд. За словами лідера Білого дому, українські Збройні сили на виділені кошти зможуть придбати системи ППО, артилерійські системи, безпілотники, радари та боєприпаси.

В Офісі президента, коментуючи нову військову допомогу від США, повідомили, що постачання озброєння зможе змінити хід повномасштабної війни проти Росії.

Після початку контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку телеканал CNN повідомив про те, що США протягом кількох місяців спеціально постачали Україну озброєнням, яке необхідне для проведення наступальних дій.