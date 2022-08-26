ЗСУ наступатимуть: нова військова допомога США змінить перебіг війни з Росією, — Подоляк

На думку радника голови ОП, Німеччині, Франції та Італії треба повчитися у США швидкості відправки озброєнь Україні. Військова перевага дасть Києву шанс протистояти спробам Володимира Путіна нав'язати мирні переговори на умовах Москви.

Військова допомога США на 3 мільярди доларів здатна змінити перебіг повномасштабної війни в Україні. Таку думку в інтерв'ю американському виданню The Hill висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це означає, що ми ефективно контратакуватимемо, перейдемо в контрнаступ. Ми можемо перемогти ворога з новим обладнанням і зброєю", — заявив він.

Німеччині, Франції та Італії, за його словами, варто повчитися у США оперативності прийняття рішень. Ці країни надто повільно реагують на прохання України щодо відправлення необхідної військової допомоги ЗСУ.

Мирні переговори з РФ — смерть для України

Збереження переваги на полі бою та захист від нападу Росії дозволить Києву протистояти спробам президента РФ Володимира Путіна нав'язати переговори, які Подоляк назвав смертним вироком для України.

[ + – ] Переговори України та РФ не проводяться

"Президент (України Володимир) Зеленський однозначно проти переговорів, українське суспільство теж непохитне, адже ми повністю усвідомлюємо ризики", — сказав радник.

Росія, на думку Подоляка, неодмінно скористається паузою у бойових діях для перегрупування військ і початку серйознішого наступу на Україну. Без переговорів Путін може зосередитись на війні на виснаження, щоб зменшити міжнародну підтримку України, наголосив він.

"Вони почнуть закулісно маніпулювати настроями, діями та посилювати втому від війни. Росія здатна створювати кризи, наприклад міграційну біля кордонів з Європою. Москва може подумати про атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб прийти до якоїсь переговорної позиції та відстоювати свою вигоду", — зауважив радник голови ОП.

Нагадаємо, що Зеленський 25 серпня говорив з Байденом про перемогу над Росією, обидва глави держави визнали слабкість противника.

Позаплановий пакет військової допомоги США оцінюється в 3 млрд доларів. До нього увійдуть 6 комплексів NASAMS, снаряди для артилерії та безпілотники.

Ліве крило німецьких соціалістів, від якого став канцлером Німеччини Олаф Шольц, висловилося за припинення відправки зброї в Україну та поновлення мирних переговорів із РФ. Політики впевнені у подальшій ескалації війни, якщо не призупинити пакети військової допомоги Україні