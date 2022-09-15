Украина ведет переговоры о поставках ПВО с 5 странами, – Зеленский

По словам президента Украины, в мире есть малое количество стран, которые бы могли удовлетворить украинские потребности, поэтому в списке только США, Германия, Франция, Италия и Израиль.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ныне ведутся переговоры с 5 странами о поставках средств ПВО для нашей страны. Об этом сообщает "Украинская правда".

В ходе пресс-конференции, после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн, Зеленскому задали вопрос, кто может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы для закрытия неба. По словам президента, ныне таких стран пять — США, Германия, Италия, Франция и Израиль. Средства противовоздушной и противоракетной обороны — приоритет для Украины.

США и Германия будут поставлять ЗРК NASAMS и IRIS-T соответственно. На данный момент Украине не получила ни одного ЗРК IRIS-T, такая же ситуация и с норвежско-американскими NASAMS. Их скорые поставки смогут закрыть дефицит ПВО в Украине.

"Кроме этого, мы настроены работать еще с Францией и Италией. Я также настрое и пока не получил позитивной реакции из Израиля", — рассказал Зеленский.

[ + – ] Про ПВО Зеленский говорит с 18:50

Однако он отметил, что стран в мире, которые бы могли закрыть требования Украины, не так много. Поэтому вопрос будет решаться в кругу этих пяти стран. При этом задержка поставок ЗРК нашей армии несет последствия — ракетные обстрелы РФ уносят жизни украинцев. Однако виновата тут не Германия или США, а Россия так как это они запускают ракеты.

Напомним, Германия планирует передать ВСУ 4 ЗРК IRIS-T — два до конца 2022 года и еще два в начале 2023 года. Ранее сообщалось, что США передадут украинской армии два ЗРК NASAMS. Контракт заключен напрямую с производителем.