"Нам треба перемогти Кремль на полі бою": Зеленський виступив перед Конгресом США (відео)

За словами президента, 2023 року відбудеться переломний момент у війні. Так, хоробрість України та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності.

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. Представники обох палат вітали його оваціями. Промова президента транслювалася на YouTube.

Насамперед Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні, а також політикам, які надали йому можливість виступити.

"Це великий привілей бути тут... Це висока честь для мене бути в американському Конгресі та говорити до американців. Україна не впала, Україна живе та процвітає", — сказав президент України.

Він заявив, що українці змогли перемогти Росію на дипломатичному фронті. Українці не мають страху, а їхня перемога надихає весь світ. За словами президента, американці змогли об'єднати міжнародну спільноту у боротьбі з російським агресором.

"Російська тиранія втратила контроль над нами. Вона не впливатиме на наші уми... Росіяни матимуть шанс стати незалежними та вільними лише тоді, коли переможуть Кремль у своїх головах. Але нам потрібно перемогти Кремль на полі бою", — заявив Зеленський.

[ + – ] Зеленський про перемогу над Кремлем

Президент зазначив, що битва йде не лише за певний шмат території, але за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки. Битва не може бути заморожена, оскільки вона визначить, чи буде у світі демократія чи тиранія. Країни у світі дуже сильно залежні один від одного, щоб хтось залишався осторонь, коли в Європі йде велика війна.

"Наступного року буде поворотний момент. Та точка, коли хоробрість України та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності", — сказав Зеленський.

Також президент України розповів про свою поїздку до Бахмуту Донецької області. Це місто російські війська та найманці "групи Вагнера" намагаються захопити з травня, проте сили оборони не дають їм цього зробити. Окупанти використовують усі засоби озброєння, щоб зруйнувати Бахмут та інші українські населені пункти.

"Вони мають перевагу, це правда, але наші сили оборони стоять... Росіяни відправляють на війну злочинців. Вони скинули на нас все, що могли", — заявив Зеленський.

[ + – ] Зеленський про битву за Бахмут

Він нагадав, що американські солдати боролися проти німецьких нацистів під час Різдва 1944 року. Те саме зараз роблять українські воїни. Україна ніколи не здасться. Зеленський заявив, що допомога американців є дуже важливою, щоб стався перелом на полі бою.

"У нас є артилерія. Її достатньо? Насправді ні. Бахмут — це твердиня, яка стримує російську армію. Але нам потрібно, щоб російські війська відійшли. Битва під Бахмутом визначить, як ітимуть бойові дії", — сказав президент.

Він також зазначив, що Росія не може захопити українські міста, а тому вирішує обстрілювати їх ракетами, вбиваючи мирних жителів. І в цьому їй допомагає Іран, який відправляє до РФ сотні смертоносних дронв-камікадзе.

"Іран відправляє Росії озброєння, які руйнують нашу критичну інфраструктуру. Один терорист знайшов іншого. Їх треба зупинити", — сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що Україна не проситиме американців боротися за себе. Так, українці самі зможуть чудово впоратися з американською зброєю, включаючи складні системи та навіть літаки.

"Росія могла б зупинити агресію, якби хотіла. Але ви можете прискорити нашу перемогу. І це доведе будь-якому агресору, що не можна змінювати кордони, звіряти проти людей. Наївно було б очікувати мирних кроків від Росії. Росія — терористична країна, отруєна Кремлем ", — сказав Зеленський.

Президент України також сказав, що США можуть допомогти притягнути до відповідальності тих, хто розпочав цю війну.

"Через 2-3 дні ми відзначатимемо Різдво при свічках, бо не буде електроенергії. Мільйони людей не мають опалення та доступу до питної води. Ми українці пройдемо через свою війну за незалежність та свободу, і пройдемо успішно. Ми відзначимо Різдво, навіть якщо не буде світла. Буде світло, яке не згасне в наших серцях", — заявив Зеленський.

[ + – ] Зеленський про те, як українцям доведеться святкувати Різдво

За словами президента, українці хочуть лише перемоги. Разом з американцями вони можуть поставити будь-кого, хто заперечує право людей бути вільними на місце.

Також Зеленський подарував Конгресу США український прапор, який йому віддали військові, котрі захищають Бахмут.

"Я був під Бахмутом учора. Українські воїни дали мені прапор і попросили, щоб я передав його вам. Цей прапор символ того, що ми переможемо. Ми разом: Україна, Америка та весь вільний світ", — Зеленський.

[ + – ] Зеленський подарував Конгресу США прапо України

У відповідь американський Конгрес подарував Зеленському прапор США, що висів над Капітолієм на честь візиту Президента України.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського перед Конгресом США

Раніше Фокус писав, що Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом. За інформацією журналістів, український президент прибув до США літаком, який вилетів із одного з аеропортів Польщі.

Під час зустрічі політики обговорили причини початку війни. Глава Білого дому зазначив, що Путін використовує зиму як зброю проти України. Попри це український народ продовжує надихати весь світ.

Також Байден та Зеленський провели спільну прес-конференцію. За словами Зеленського, його візит до Сполучених Штатів є історичною подією для відносин Києва та Вашингтона. За 300 днів війни взаємодія США та України вийшла на новий рівень.