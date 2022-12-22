Прес-конференція Байдена та Зеленського: головне, що сказали президенти (відео)

За словами Зеленського, його візит до Сполучених Штатів є історичною подією для відносин Києва та Вашингтона. За 300 днів війни взаємодія США та України вийшла на новий рівень.

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели спільну пресконференцію у Білому домі. Захід транслювався на YouTube.

Виступ Джо Байдена

За словами американського лідера, він хотів зустрітись з українським колегою особисто.

"300 днів народ України показує Росії та всьому світу свою сталеву суть", — заявив Байден.

Війну, яку розпочала Росія проти України, він назвав неспровокованою та несправедливою. За словами Байдена, і Республіканська, і Демократична партії США підтримують ініціативи військової допомоги Україні. Щобільше, партнери у всьому світі підтримують Київ.

"Майже 2000 танків, понад 800 артилерійських систем та 2 млн снарядів було надано Україні", — сказав президент США.

Він заявив, що було передано мільярди доларів, щоб уряд у Києві міг функціонувати. Для світу було критично важливо підтримати Україну, яка вже змогла перемогти у багатьох битвах проти російських загарбників.

"Україна перемогла у битвах за Київ, за Харків, за Херсон. Україна на кожному етапі перемагала. І пан Зеленський дав зрозуміти, що Україна хоче миру", — Байден.

[ + – ] Байден про перемоги України

Він заявив, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно. У Конгресі із цим згодні обидві партії.

"Я чекаю на можливість підписати рішення щодо 45 млрд додаткової допомоги Україні та закон, щоб Міноборони США могло легше постачати критично важливі озброєння", — заявив Байден.

Він також зазначив, що сьогодні Україні було виділено ще один пакет військової допомоги, який включає ЗРК Patriot. Сполучені Штати також займатимуться навчанням українських військових працювати із цим озброєнням.

"Ми маємо чітко сказати, що робить Росія – вони напали на критичну інфраструктуру. Вона використовує зиму як зброю, щоб позбавляти людей їжі. Це один із останніх прикладів того, які злочини РФ чинить в Україні", — сказав Байден.

За словами президента США, американці готові бути разом з Україною, а те, що зробили українці, обороняючи свою країну, є важливим для всього світу.

Виступ Володимира Зеленського

Президент України подякував американцям за те, що вони зробили для українців. За словами Зеленського, цей візит є історичним для відносин США та України. За ті 300 днів, які триває війна, Київ та Вашингтон вийшли на новий рівень взаємодії.

[ + – ] Зеленський про візит до США

Зеленський подякував Байдену за допомогу у формуванні міжнародної коаліції, яка допомагає Україні. Також він подякував Конгресу США за підтримку.

"Головне питання всіх моїх переговорів — зміцнення України. Наш рух до перемоги війни за незалежність. У нас є хороші новини, з якими я повертаюся додому. Джо Байден оголосив сьогодні новий пакет військової допомоги, у складі якого є системи ППО Patriot", — сказав Президент України.

За його словами, це озброєння посилить можливості України щодо захисту енергетичної інфраструктури. Він сподівається, що Конгрес погодить проєкт фінансової підтримки України.

"Ми повинні пройти цю зиму. Ми маємо захистити людей. Для нас це головне питання, питання виживання", — сказав Зеленський.

Він упевнений, що Росія має відповісти за все те, що робить проти українців та проти всього світу. Є чітке розуміння того, як буде посилено оборонні можливості України найближчими місяцями, однак у подробиці Зеленський вдаватися не став.

Відповіді на запитання журналістів

Відповідаючи на запитання журналіста, Байден заявив, що глава Кремля Володимир Путін, нападаючи на Україну, хотів роз'єднати НАТО і Європу, однак у нього це не вийшло. Тепер Альянс єдиний, як ніколи раніше. Те саме стосується і європейських держав.

"Ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії, якщо Україна та інші країни не чинитимуть опір. Путін хотів послабити НАТО, але він його тільки об'єднав. Європа також об'єдналася через його дії", — сказав президент США.

[ + – ] Байден про наміри Путіна

Зеленський заявив, що важко говорити про справедливий світ, коли йдеться про війну з Росією.

"Для мене це – жодних компромісів щодо наших земель. Компенсація збитків, завданих РФ", — сказав він.

За словами президента, велика кількість українців, які втратили на війні з російськими окупантами своїх друзів та родичів, живуть із почуттям помсти. На його думку, чим довше йтиме війна, тим більше українських громадян буде наповнено почуттям помсти.

"Немає жодного справедливого миру у війні, яку нам принесли ці нелюди", — сказав Зеленський.

Байден же заявив, що Україна має перемогти на полі бою. За його словами, війна може закінчитись тоді, коли Путін вирішить вивести війська, але цього не відбувається.

"Путін нападе на цивільні об'єкти, але він уже провалився. Він знає, що не може окупувати всю Україну. Українці його не сприймуть. Потрібно, щоб усі бачили, що я і президент Зеленський єдині в тому, що Путін провалиться", — сказав американський лідер.

Крім того, відповідаючи на запитання журналіста, президент США заявив, що передані Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot не є ескалацією конфлікту, оскільки це є оборонна система.

"Якщо припиняться атаки на критичну інфраструктуру, то українці не їх використовуватимуть", — сказав Байден.

Зеленський заявив, що Володимир Путін більше не є суб'єктом для цивілізованих людей. Тому він не може, надсилати йому жодних повідомлень. Сам глава Кремля має бути зацікавлений у тому, щоб зберегти хоч щось від культури, історії його народу, його держави.

"Щодо Путіна – у 2019 році у нас була Нормандська зустріч. Тоді ми посилали максимальні меседжі Путіну, щоб у жодному разі не було повномасштабного вторгнення. Щоб були дипломатичні рішення. Він усім брехав", — сказав Зеленський.

[ + – ] Зеленський про Путіна

Також Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ще до початку повномасштабного російського вторгнення надавали Україні військову допомогу. Так, загальний бюджет її перевищив 20 млрд доларів. Щобільше, зараз Вашингтон працює над тим, щоб Київ отримав танки, бронемашини та більше боєприпасів.

[ + – ] Прес-конференція Байдена та Зеленського

Раніше Фокус писав, що Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом. За інформацією журналістів, український президент прибув до США літаком, який вилетів із одного з аеропортів Польщі.

Під час зустрічі політики обговорили причини початку війни. Глава Білого дому зазначив, що Путін використовує зиму як зброю проти України. Попри це український народ продовжує надихати весь світ.