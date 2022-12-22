Пресс-конференция Байдена и Зеленского: главное, что сказали президенты (видео)

По словам Зеленского, его визит в Соединенные Штаты — историческое событие для отношений Киева и Вашингтона. За 300 дней войны взаимодействие США и Украины вышло на новый уровень.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели совместную пресс-конференцию в Белом доме. Мероприятие транслировалось на YouTube.

Выступление Джо Байдена

По словам американского лидера, он хотел встретиться с украинским коллегой лично.

"300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную суть", — заявил Байден.

Войну, которую начала Россия против Украины, он назвал неспровоцированной и несправедливой. По словам Байдена, и Республиканская, и Демократическая партии США поддерживают инициативы по военной помощи Украине. Более того, партнеры по всему миру поддерживают Киев.

"Почти 2000 танков, более 800 артиллерийских систем и 2 млн снарядов было предоставлено Украине", — сказал президент США.

Он заявил, что были переданы миллиарды долларов, чтобы правительство в Киеве могло функционировать. Для мира было критически важно поддержать Украину, которая уже смогла победить во многих битвах против российских захватчиков.

"Украина победила в битвах за Киев, за Харьков, за Херсон. Украина на каждом этапе побеждала. И господин Зеленский дал понять, что Украина хочет мира", — Байден.

[ + – ] Байден о подебах Украины

Он заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно. В Конгрессе с этим согласны обе партии.

"Я жду возможности подписать решение по 45 млрд дополнительной помощи Украине и закон, чтобы Минобороны США могло легче поставлять критически важные вооружения", — заявил Байден.

Он также отметил, что сегодня Украине был выделен еще один пакет военной помощи, который включает в себя ЗРК Patriot. Соединенные Штаты также будут заниматься обучением украинских военных работать с этим вооружением.

"Мы должны четко сказать, что делает Россия – они напали на критическую инфраструктуру. Она использует зиму как оружие, чтобы лишать людей еды. Это один из последних примеров того, какие преступления РФ делает в Украине", — сказал Байден.

По словам президента США, американцы готовы быть вместе с Украиной, а то, что сделали украинцы, обороняя свою страну, важно для всего мира.

Выступление Владимира Зеленского

Президент Украины поблагодарил американцев за то, что они сделали для украинцев. По словам Зеленского, этот визит является историческим для отношений США и Украины. За те 300 дней, которые продолжается война, Киев и Вашингтон вышли на новый уровень взаимодействия.

[ + – ] Зеленский о своем визите в США

Зеленский поблагодарил Байдена за помощь в формировании международной коалиции, которая помогает Украине. Также он поблагодарил Конгресс США за поддержку.

"Главный вопрос всех моих переговоров — укрепление Украины. Наше движение к победе войне за независимость. У нас есть хорошие новости, с которыми я возвращаюсь домой. Джо Байден объявил сегодня новый пакет военной помощи, в составе которого есть системы ПВО Patriot", — сказал президент Украины.

По его словам, это вооружение усилит возможности Украины по защите энергетической инфраструктуры. Он надеется, что Конгресс согласует проект финансовой поддержки Украины.

"Мы должны пройти эту зиму. Мы должны защитить людей. Для нас это главный вопрос, вопрос выживания", — сказал Зеленский.

Он уверен, что Россия должна ответить за все то, что делает против украинцев и против всего мира. Есть четкое понимание того, как будут усилены оборонительные возможности Украины в ближайшие месяцы, однако в подробности Зеленский вдаваться не стал.

Ответы на вопросы журналистов

Отвечая на вопрос журналиста Байден заявил, что глава Кремля Владимир Путин, нападая на Украину, хотел разъединить НАТО и Европу, однако у него это не получилось. Теперь Альянс един, как никогда прежде. То же самое касается и европейских государств.

"Мы не видим, что Путин хочет изменить свои действия, если Украина и другие страны не будут сопротивляться. Путин хотел ослабить НАТО, но он его только объединил. Европа также объединилась из-за его действий", — сказал президент США.

[ + – ] Байден о намерениях Путина

Зеленский заявил, что тяжело говорить о справедливом мире, когда речь идет о войне с Россией.

"Для меня это – никаких компромиссов касательно наших земель. Компенсация убытков, нанесенных РФ", — сказал он

По словам президента, большое количество украинцев, которые потеряли на войне с российскими оккупантами своих друзей и родственников, живут с чувством мести. По его мнению, чем дольше будет идти война, тем больше украинских граждан будут наполнены чувством мести.

"Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди", — сказал Зеленский.

Байден же заявил, что Украина должна победить на поле боя. По его словам, война может закончиться тогда, когда Путин решит вывести войска, но этого не происходит.

"Путин нападет на гражданские объекты, но он уже провалился. Он знает, что не может оккупировать всю Украину. Украинцы его не воспримут. Нужно, чтобы все видели, что я и президент Зеленский едины в том, что Путин провалится", — сказал американский лидер.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, президент США заявил, что переданные Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot не являются эскалацией конфликта, так как это оборонительная система.

"Если прекратятся атаки на критическую инфраструктуру, то украинцы не будут их использовать", — сказал Байден.

Зеленский же заявил, что Владимир Путин более не является субъектом для цивилизованных людей. Потому он не может, посылать ему никаких сообщений. Сам глава Кремля должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить хоть что-нибудь от культуры, истории его народа, его государства.

"Что касается Путина – в 2019 году у нас была Нормандская встреча. Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения. Чтобы были дипломатические решения. Он всем врал", — сказал Зеленский.

[ + – ] Зеленский о Путине

Также Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты еще до начала полномасштабного российского вторжения давали Украине военную помощь. Так, общий бюджет ее превысил 20 млрд долларов. Более того, сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы Киев получил танки, бронемашины и больше боеприпасов.

[ + – ] Пресс-конференция Байдена и Зеленского

Ранее Фокус писал, что Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По информации журналистов, украинский президент прибыл в США самолетом, который вылетел с одного из аэропортов Польши.

Во время встречи политики обсудили причины начала войны. Глава Белого дома отметил, что Путин использует зиму в качестве оружия против Украины. Несмотря на это, украинский народ продолжает вдохновлять весь мир.