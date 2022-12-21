Путин решил уничтожить украинцев как нацию: Байден и Зеленский обсудили причины войны (фото)

Глава Белого дома отметил, что Путин использует зиму в качестве оружия против Украины. Несмотря на это, украинский народ продолжает вдохновлять весь мир.

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В Белом доме проходит встреча президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. После обмена приветствиями главы государств заговорили о российско-украинской войне. По словам американского лидера, США направят в Украину ЗРК Patriot для того, чтобы добиться справедливых условий мира. Разговор двух президентов публикует агентства Bloomberg.

В частности глава Белого дома отметил, что украинский народ подвергся жестокому нападению со стороны путинской России. А теперь, спустя 300 дней войны, переживает лишения после ударов по объектам критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что Путин решил уничтожить украинцев как нацию, и именно это является единственной причиной жестокой войны.

"Трудно поверить, что триста дней. Триста дней мы переживали это, пока Путин вел жестокое наступление на право Украины существовать как государство и нападение на невинных украинских людей", — сказал Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома.

Американский лидер добавил, что Путин пытается использовать зиму как оружие, обстреливая ракетами и беспилотниками гражданскую инфраструктуру Украины, включая электро-, тепло- и водоснабжение.

"Но украинский народ продолжает вдохновлять мир", — сказал он.

В свою очередь Владимир Зеленский обратился на английском языке и сказал, что Украина контролирует ситуацию в войне благодаря поддержке США. Он поблагодарил Байдена за его большую поддержку и лидерство, но вместе с тем отметил, что война еще не закончена.

Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главы государств обменялись приветствиями после чего Зеленский вручил американскому коллеге награду — Крест Боевых Заслуг.

После встречи двух президентов в Белом доме запланирована совместная пресс-конференция. Затем Владимир Зеленский должен выступить перед Конгрессом США.