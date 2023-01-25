Владимиру Зеленскому – 45: как президент Украины за год превратился в символ свободы

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает 45 лет. Полномасштабная война диктует новые правила — публичные праздники и помпезные поздравления, скорее всего, отменят. Фокус решил вспомнить главные победы главы государства за военный год.

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День рождения шестого президента Украины пришлось на непростое время, которое изменило его стиль. Если раньше Владимир Зеленский мог встретить этот праздник в спортзале, то сейчас, будучи лидером воюющей страны, такая роскошь недоступна.

Очевидно, что шестой президент Украины проведет день рождения на работе. Первая задача — коммуникация с лидерами стран-союзников для достижения победы Вооруженных сил Украины.

"Тот самый парень, которого я встретила в 17": поздравление Елены Зеленской

Первой президента в соцсетях поздравила его жена Елена Зеленская, пожелав ему здоровья и больше причин для улыбок.

"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. Я всегда отвечаю: Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать. Но кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото. Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем", — написала первая леди.

Как отметила Зеленская, упрямства у ее мужа хватит.

"Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность", — подчеркнула она.

Одним из первых, кто поздравил главу государства с днем рождения, был глава Офиса президента Андрей Ермак. Ближайший соратник пожелал верховному главнокомандующему победы.

"С Днем Рождения, господин президент. Настоящий, порядочный, сильный. Впереди — победа Украины, главная цель всей нации. Только вперед", — написал Ермак.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в поздравлении заметил, что президент каждый день сражается за Украину на дипломатическом фронте.

"Вы жмете руку мировым лидерам, а затем – нашим защитникам и защитницам! На передовой благодарите тех, кто защищает нашу землю. Спасибо за преданность и принципиальность! Победим", — написал он.

Зеленский отверг предложение США о бегстве из Киева

Оставшись в Киеве в первые дни войны президент Украины подвергал себя немалой опасности. По данным британского издания The Times, Кремль направил более 400 наемников группировки "Вагнера" в столицу с основной задачей — ликвидировать президента и членов правительства.

Зеленский отклонил предложение США об эвакуации из Киева. В посольстве Украины в Великобритании 26 февраля привели следующий ответ главы государства: "Здесь бой, мне нужны боеприпасы, а не поездка".

Международные СМИ обратили внимание, что в отличие от президента Афганистана Ашрафа Гани, который бежал из-за наступления талибов, Зеленский поступил смелее и стал самым отважным президентом в Европе.

Встречи и переговоры президента Украины после 24 февраля

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в конце декабря прошлого года приводил статистику встреч и переговоров президента Украины. Владимир Зеленский 352 раза говорил по телефону с другими президентами и главами международных организаций с начала полномасштабного вторжения России по 28 декабря.

Первые разговоры 24 февраля в хронологическом порядке выглядели следующим образом:

президент США Джо Байден,

канцлер Германии Олаф Шольц,

бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,

канцлер Австрии Карл Нехаммер,

президент Турции Реджеп Эрдоган,

глава социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон,

глава Евросовета Шарль Мишель,

президент Франции Эммануэль Макрон.

Последний на момент подведения статистики был 27 декабря с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони.

Владимир Зеленский с начала войны 186 раз общался или выступал онлайн. Президент 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций или с частными лицами.

Первый раз он вышел в эфир 1 марта на дебатах во время чрезвычайной пленарной сессии Европейского парламента, на 6-й день большой войны. В тот день было трагическое утро для Украины — 2 крылатые ракеты попали в площадь Свободы в центре Харькова.

С Макроном президент Украины крайний раз говорил 24 января. Глава государства поблагодарил его за прорывное решение предоставить ВСУ легкие танки Leclerc и за усиление обороноспособности Украины системами ПВО.

"Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", — заметил президент.

Главные места публичных выступлений Владимира Зеленского

Во время видеоконференции с лидерами Евросоюза 25 февраля, на следующий день после начала вторжения войск РФ, Зеленский заявил, что, возможно, они в последний раз видят его живым.

"Они отметили меня как цель номер один, а мою семью — как цель номер два", — сказал Зеленский.

Такое послание оказало сильный психологический эффект на европейских лидеров. Президент тогда просил Евросоюз предпринять все шаги, которые окажут давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине.

Много раз Владимир Зеленский выступал по видеосвязи в парламентах стран-союзников — в Греции, Японии, Германии, Норвегии, Чехии и других. После двух недель войны он обратился к британским депутатам из палаты общин, раскритиковав нерешительность НАТО.

"Так мы почувствовали это – я не хочу никого обидеть – мы почувствовали, что альянсы не работают. Даже небо закрыть не могут. Для этого гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля. За 13 дней российского вторжения были убиты 50 детей. 50 великомучеников. Это ужасно! Это пустота", — говорил он.

[ + – ] Зеленский цитировал парламентариям знаменитую речь Уинстона Черчилля

Владимир Зеленский напомнил политикам слова из знаменитой речи Уинстона Черчилля, который обещал сражаться "на пляжах, в полях, на улицах и на холмах". Глава государства перефразировал ее так: "Мы будем биться в лесах, на полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах… И я хочу от себя добавить: мы будем биться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра. И мы не сдадимся".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в его стране не слышали настолько трогательную речь главы европейской страны со времен завершения Второй мировой войны.

Первый выезд за границу после 24 февраля у Владимира Зеленского был в декабре 2022 года — он поехал в США и выступал с речью в Конгрессе. Туда он приехал сразу после визита на передовую в Бахмут Донецкой области.

"В Украине битва идет не только за территории, но и за мир, в котором будут жить наши дети и внуки. Российская тирания потеряла контроль над нами. Она не будет влиять на наши умы… Нам нужно победить Кремль на поле боя", — заявлял он.

Зеленский передал представителям Конгресса боевой флаг из Бахмута с подписями украинских военных.

[ + – ] Боевой флаг из Бахмута с подписями украинских военных вручили Нэнси Пелоси

"Этот флаг – символ нашей победы в войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены — Украина, Америка, весь свободный мир", — говорил глава государства с трибуны.

В ходе декабрьского визита в США президент Украины вручил американскому коллеге Джо Байдену в Овальном кабинете Белого дома Крест боевых заслуг. Такую награду дают военнослужащим за выдающуюся храбрость и отвагу или геройский поступок при выполнении боевого задания. По информации СNN, ее передал капитан украинской армии, воевавший на Донбассе.

[ + – ] Байден рассказывал Зеленскому, как его сын воевал в Ираке

"Незаслуженно, но очень ценно, спасибо… Мой сын воевал в Ираке, у него есть так называемая командная монета. Вы видели такие монеты? Он получит одну из них", — отреагировал Байден.

Благодаря этой встрече украинская армия получила новый пакет военной помощи размером около 2 миллиардов долларов и комплекс ПВО Patriot. А 23 декабря Джо Байден подписал оборонный бюджет Штатов на 2023 год, который составил рекордные 858 миллиардов долларов. Из них 800 миллионов обещали направить Украине.

СМИ подсчитывали, что за первый месяц войны президент Украины публично выступал почти в 4 раза чаще, чем президент России Владимир Путин. Из 107 видеообращений более половины он посвятил украинцам.

"Свободный народ свободной страны", — начинал он обращение.

Зеленский выбил для ВСУ современное оружие и ПВО

С первых дней войны президент Украины начал активно вести переговоры об усилении армии. Для этого надо было наладить процесс поставок оружия и главными партнерами Украины стали страны НАТО.

По словам президента, с 2014 года на военных складах ВСУ был самый минимум. Серьезные силы приходили уже после войны, например дальнобойные системы HIMARS и 155-миллиметровая артиллерия. Впереди — авиация, ведь вопрос истребителей постоянно поднимает высшее военное руководство.

Процесс начался с поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Украина договорилась с Турцией о закупках ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar.

Фото: Baykar Defense

Партнеры пока не решаются отправлять дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, но предлагают альтернативу — планирующие бомбы GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 километров.

Тяжелее всего проходили переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, который под разными предлогами старался обходить вопрос поставок танков Leopard 2A5. Владимир Зеленский во время обращения к участникам 8-й встречи на авиабазе "Рамштайн" призывал союзников ускорить поставки вооружений, так как Россия хочет уничтожать целые нации.

Не без вмешательства Пентагона Германия все же согласилась. Теперь 12 стран могут поставить Украине около 100 немецких танков.

Закрыть небо частично удалось современными западными системами ПВО. В сентябре Зеленский вел переговоры с 5 странами о поставках ПВО — США, Германией, Италией, Францией и Израилем.

В итоге США и Германия поставили ЗРК NASAMS и IRIS-T. В перспективе — отправка батареи Patriot. Израиль с "Железным куполом" на данный момент воздержался.

Обложки журналов с портретом Зеленского

Героизм Зеленского после 24 февраля ярко подчеркивали иностранные медиа, внимание всех ведущих стран оказалось приковано к Украине. Президент Владимир Зеленский оказался в центре внимания.

Стоит заметить, что украинский лидер появлялся на обложках мировых журналов до начала большой войны. В декабре 2019 года его фото разместил журнал Time и подписал так: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

[ + – ] Президент Владимир Зеленский оказался в центре внимания журнала Time

Следующий номер журнала Time с Зеленским в главной роли вышел 28 апреля прошлого года. Материал готовил оба раза журналист Саймон Шустер. Второй раз он написал статью "Внутри мира Зеленского" после проведения двух недель на Банковой и общения с главой государства и его окружением.

[ + – ] Номер журнала Time с Зеленским, который вышел 28 апреля прошлого года

Британское издание ежегодно выбирает Человека года, а в 2022 году выбор стал самым понятным за всю историю, подчеркивали в редакции.

Номинацию выиграли Зеленский и "украинский дух", а на обложку издания поместили коллаж — портрет украинского лидера и известных деятелей.

"Зеленский стремится к гораздо большему, чем просто победы на поле боя. Чего он хочет добиться за время своего пребывания в должности, так это разорвать круг угнетения и трагедии, в котором Украина оказалась как в ловушке на протяжении многих поколений", –– писал Саймон Шустер.

[ + – ] Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии журнала Time Фото: Time

Другое британское деловое издание Financial Times также признало Зеленского человеком 2022 года за олицетворение мужества и стойкости украинцев в борьбе с военной агрессией РФ.

Итальянский журнал Vanity Fair одним из первых посвятил выпуск украинскому сопротивлению и поместил портрет лидера страны на обложку.

"Менее чем через неделю мужество этого человека и его нации вывело множество людей на улицы, разожгло социальные сети и разоблачило все вопросы, которые поднимает политика Владимира Путина", — отмечал главред издания Симоне Маркетти.

[ + – ] Журнал Vanity Fair одним из первых посвятил выпуск Зеленскому и Украине

Польский Newsweek в марте 2022 года поместил на обложку фото Зеленского в военной амуниции и назвал его лидером свободного мира.

"Его называли клоуном и популистом. В час испытаний Зеленский оказался героем и государственным деятелем", – пишет Newsweek.

[ + – ] Зеленский на обложке польского журнала Newsweek в марте 2022 года

Вместе с женой Еленой президент фотографировался для американского журнала Vogue. Владимир Зеленский был одет в стиле милитари — футболку и штаны цвета хаки. В интервью изданию Елена Зеленская призналась, что президент не мог видеться с детьми с начала войны.

[ + – ] Зеленский с женой Еленой фотографировался для журнала Vogue

Напомним, что предыдущий день рождения — 25 января 2022 года Зеленский, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, провел на работе. Глава государства не менял рабочий график не приглашал никого на шампанское, отмечал Никифоров.

Фокус ранее сообщал, что свои 43 года Зеленский начал отмечать в спортзале. "7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", — писал президент в Instagram в январе 2021 года.

Из мировых лидеров первым Зеленского в тот день поздравил глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который подчеркнул общую борьбу двух стран с пандемией COVID-19.