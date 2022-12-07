Журнал TIME назвал "Человеком года" Владимира Зеленского и "украинский дух" (фото)

В издании отмечают, что в биографии президента было немного такого, что могло бы предсказать его готовность выстоять во время войны и сражаться за свою страну. Однако его мужество заразило все политическое руководство Украины и остальной мир.

Related video

Журнал TIME назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух". На обложку издания поместили коллаж, включающий портрет главы государства и изображения известных в стране деятелей. Об этом сообщается на сайте журнала.

Как уточняется, награду присудили за доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх, за то, что побуждает людей и народы объединиться для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира.

В посвященной главе украинского государства статье обозреватель Саймон Шустер пишет, что в биографии украинского президента ничто не предвещало, что он проявит такую готовность сражаться за свою страну.

[ + – ] Обложка Time Фото: Time

Зеленский никогда не служил в армии и не проявлял к ней особого интереса.

"Его профессиональные инстинкты возникли из жизни актера на сцене, специалиста по импровизации комедии и продюсера в кинобизнесе", –– уточняет журналист.

Мировые примеры демонстрируют, как гораздо более опытные руководители государств готовы бежать в случае опасности. Шустер приводит в пример бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и бывшего лидера Украины Виктора Януковича. Также обозреватель вспоминает глав европейских государств в начале Второй мировой войны, которые бежали от наступающих нацистов.

[ + – ] Мужество Зеленского заразило не только украинцев, но и западных лидеров

При этом Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения РФ остался в Киеве, и его мужество заразило все политическое руководство Украины, считает Шустер.

Как оказалось, бэкграунд Зеленского в такой ситуации сыграл ему на руку. Он использовал свое умение выступать под прицелом видеокамерам и перед большим количеством зрителей для того, чтобы убедить западные страны помочь украинскому народу в его борьбе. Его аудиторией стал весь мир, говорит журналист.

"Зеленский стремится к гораздо большему, чем просто победы на поле боя. Чего он хочет добиться за время своего пребывания в должности, так это разорвать круг угнетения и трагедии, в котором Украина оказалась как в ловушке на протяжении многих поколений", –– подчеркивает TIME.

[ + – ] В биографии президента ничто не говорило о том, что он окажется подходящим лидером в период войны Фото: Офис президента

Почему журнал TIME выбрал Зеленского и "дух Украины" Человеком года?

В отдельной статье редакция журнала объясняет свое решение в этом году. Как пишет издание, выбор Человека 2022 года был самым понятным за всю историю.

"Независимо от того, наполняет ли битва за Украину надеждой или страхом, Владимир Зеленский воодушевил мир так, как мы не видели уже несколько десятилетий", –– отмечают в редакции.

Его решение остаться в Киеве после полномасштабного вторжения стало судьбоносным. Западные страны сплотились на фоне войны в стране, которую до этого многие даже не смогли бы найти на карте.

[ + – ] Юлия "Тайра" Паевская, по мнению журнала, также воплощает "Дух Украины" Фото: Facebook

Дух Украины воплотили многие люди как внутри самой страны, так и за ее пределами. Так, среди прочих, на обложке TIME появился повар Евгений Клопотенко, который в первые недели после вторжения раздавал более тысячи бесплатных обедов в день вынужденным переселенцам во Львове.

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская днем ​​и ночью лечила раненых гражданских в осажденном россиянами Мариуполе.

Все это время украинские и иностранные журналисты и фотографы рисковали своими жизнями, чтобы рассказать эти удивительные истории сопротивления.

Напомним, Владимир Зеленский стал человеком года по версии издания Financial Times. По мнению журналистов, президент олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией. Авторы рейтинга задают вопрос, станет ли Владимир Зеленский подходящим лидером для мирного времени, ведь победа будет принадлежать не только ему.