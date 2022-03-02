Владимир Зеленский стал лицом нового выпуска Vanity Fair Италия
Новый выпуск журнала Vanity Fair Италия посвящен борьбе Украины за свою независимость.
Мартовский выпуск издания Vanity Fair Италия имеет сразу две обложки — одну с лицом испанской актрисы Пенелопы Крус, а вторую украсило лицо Президента Украины Владимира Зеленского. На обложке отмечено, что "этот конфликт затрагивает всех нас", а именно война Украины и России, вступившая в активную фазу 24 февраля 2022 года.
"Менее чем через неделю мужество этого человека и его нации вывело кучу людей на улицы мира, разожгло социальные сети и разоблачило все вопросы, которые поднимает политика Владимира Путина", — пишет главный редактор издания Симоне Маркетти, добавив, что Украину нужно защищать всем миром, она ведь научила и показала, как бороться за свою независимость.
Напомним, Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом после подачи Украиной заявки на вступление в ЕС.
Ранее Фокус писал об интервью президента Украины Владимира Зеленского большим мировым медиа Reuters и CNN.