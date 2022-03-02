Володимир Зеленський став обличчям нового випуску Vanity Fair Італія

Новий випуск журналу Vanity Fair Італія присвячений боротьбі України за свою незалежність.

Березневий випуск видання Vanity Fair Італія має одразу дві обкладинки — одна з обличчям іспанської акторки Пенелопи Крус, а другу прикрасило обличчя Президента України Володимира Зеленського. На обкладинці зазначено, що "цей конфлікт торкається всіх нас", а саме війна України та Росії, яка вступила в активну фазу 24 лютого 2022 року.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці Vanity Fair

"Менш ніж за тиждень мужність цієї людини та її нації вивела купу людей на вулиці світу, розпалила соціальні мережі та викрила всі питання, які порушує політика Володимира Путіна", — пише головний редактор видання Сімоне Маркетті, додавши, що Україну потрібно захищати всім світом, адже вона навчила та показала, як боротися за свою незалежність.

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив перед Європарламентом після подачі Україною заявки на вступ до ЄС.

Раніше Фокус писав про інтерв'ю президента України Володимира Зеленському великим світовим медіа Reuters та CNN.