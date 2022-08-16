ВСУ сейчас имеют оружие, которое в начале вторжения даже не могли купить, – Зеленский

По словам украинского лидера, в армии было только советское оружие. На момент начала вторжение все, что Украина могла купить — это Байрактары. Сейчас же ситуация поменялась.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post рассказал о поставках оружия в Украину. Вооруженные силы все время имели советское оружие, а не натовское.

Отвечая на вопрос о том, почему США не поставляли оружие Украине в больших объемах, если знали, что будет война, Зеленский ответил, что он может быть только благодарным Соединенным Штатам. Всю свою историю украинская армия имела советское вооружение, никогда не было натовских образцов.

"Тот минимум, который у нас был с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьезные силы, которые нам были нужны, вроде HIMARS, которые мы сейчас все видим, или, скажем, 155-миллиметровая артиллерия — я уже не говорю о танках и авиации — ничего этого у нас не было и не было возможности купить это", — заявил президент.

Украина смогла договориться только о закупках боевых беспилотников по типу Байрактаров, но одними ними нельзя воевать. Сейчас Украина все еще просит помочь закрыть небо при помощи авиации. Зеленский с первого дня говорит, что Украине нужно оружие для защиты.

"Наша страна никуда не убежит, мы готовы воевать, дайте нам оружие". И как только мы его получили, мы будем сражаться", — рассказал Зеленский.

Причина, по которой ВСУ сразу не получали нужно оружие — боязнь войны с Россией. Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. Президент говорил партнерам, что если оружие будет недостаточно, то война пойдет дальше вглубь Европы. Поэтому начались поставки оружия.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в Ставку Верховного главнокомандующего новых чиновников — замглавы СБУ, командующего силами ТрО и ССО.

13 августа Украина получила первые САУ Zuzana 2 из Словакии.