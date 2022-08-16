Зеленский ввел в Ставку Верховного Главнокомандующего новых чиновников: кто эти люди

В состав Ставки вошли новый командующий Силами специальных операций и командующий территориальной обороны ВСУ. Бывший глава СБУ Иван Баканов выбыл из военного органа.

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом говорится в президентском указе от 16 августа.

Глава государства решил ввести в состав Ставки следующих военных чиновников:

Василия Малюка, первого замглавы Службы безопасности Украины,

Игоря Танцюру, командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ),

Виктора Хоренко, нового командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ.

Зеленский утвердил в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя — командующего Национальной гвардии Украины.

Этим же указом президент Украины вывел из состава Ставки:

Ивана Баканова, бывшего главу СБУ,

Григория Галагана, бывшего командующего ССО,

Юрия Галушкина, экс-командующего Силами территориальной обороны.

Ставка Верховного Главнокомандующего – что это за орган?

В связи с началом полномасштабной войны Украины с Россией 24 февраля была создана Ставка Верховного Главнокомандующего. Это орган высшего военного руководства, созданный для стратегического управления военными формированиями.

Члены Ставки ведут стратегический контроль над ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 15 августа проинформировал о сути очередного заседания Ставки.

"Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего", – отметил он.

Напомним, что Верховная Рада 15 августа продлила в Украине военное положение и сроки всеобщей мобилизации до 21 ноября. Законопроект внес в Раду президент.

Зеленский ранее отреагировал на петицию, автор которой призвал разрешить выезжать из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта. Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ комплектуется военнообязанными без военного опыта, но прошедших подготовку в учебных воинских частях.

Президент Украины указом от 15 августа создал Консультативный совет по деоккупации Крыма. В Офисе президента заявили, что Крым скоро демилитаризируют и полуостров станет туристической и культурной жемчужиной Украины.