Зеленский ввел в Ставку Верховного Главнокомандующего новых чиновников: кто эти люди
В состав Ставки вошли новый командующий Силами специальных операций и командующий территориальной обороны ВСУ. Бывший глава СБУ Иван Баканов выбыл из военного органа.
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом говорится в президентском указе от 16 августа.
Глава государства решил ввести в состав Ставки следующих военных чиновников:
- Василия Малюка, первого замглавы Службы безопасности Украины,
- Игоря Танцюру, командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ),
- Виктора Хоренко, нового командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ.
Зеленский утвердил в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя — командующего Национальной гвардии Украины.
Этим же указом президент Украины вывел из состава Ставки:
- Ивана Баканова, бывшего главу СБУ,
- Григория Галагана, бывшего командующего ССО,
- Юрия Галушкина, экс-командующего Силами территориальной обороны.
Ставка Верховного Главнокомандующего – что это за орган?
В связи с началом полномасштабной войны Украины с Россией 24 февраля была создана Ставка Верховного Главнокомандующего. Это орган высшего военного руководства, созданный для стратегического управления военными формированиями.
Члены Ставки ведут стратегический контроль над ВСУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 15 августа проинформировал о сути очередного заседания Ставки.
"Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего", – отметил он.
Напомним, что Верховная Рада 15 августа продлила в Украине военное положение и сроки всеобщей мобилизации до 21 ноября. Законопроект внес в Раду президент.
Зеленский ранее отреагировал на петицию, автор которой призвал разрешить выезжать из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта. Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ комплектуется военнообязанными без военного опыта, но прошедших подготовку в учебных воинских частях.
Президент Украины указом от 15 августа создал Консультативный совет по деоккупации Крыма. В Офисе президента заявили, что Крым скоро демилитаризируют и полуостров станет туристической и культурной жемчужиной Украины.