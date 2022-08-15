Еще на три месяца: в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада постановила, что срок действия законов продлится на 90 дней — до 21 ноября.

15 августа Верховная Рада Украины утвердила продление в стране военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации на 90 дней до 21 ноября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующие законопроекты поддержали 328 парламентариев. Таким образом, парламент уже в четвертый раз продлевает действие законов, в соответствии с которыми страна живет во время войны.

Эти законопроекты внес в Раду президент Владимир Зеленский 12 августа.

Напомним, в прошлый раз Зеленский передал на рассмотрение парламента законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до конца лета 2022 года, 18 мая. Тогда утверждалось, что Рада отменит военное положение, если ВСУ смогут до конца лета освободить все оккупированные территории.

Как сообщалось, в конце июля народные депутаты в первом чтении утвердили законопроект о принудительном изъятии имущества в пользу государства в военное время. Документ дает местным военным администрациям "право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов по предприятиям оборонного значения негосударственной формы собственности в СНБО".