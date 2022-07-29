Рада хочет разрешить принудительно изымать имущество во время войны

Выплата компенсации за отчужденную недвижимость или транспорт, в случае принятия документа, будет осуществляться в течение следующих пяти бюджетных периодов.

Верховная Рада в первом чтении утвердила законопроект о принудительном изъятии имущества в пользу государства в военное время. Об этом говорится на официальном сайте парламента.

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Законопроект №7605 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения" поддержали 256 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что документ дает местным военным администрациям "право оперативного реагирования и срочного внесения вопросов по предприятиям оборонного значения негосударственной формы собственности в СНБО". Также законопроектом №7605 предлагается оптимизировать порядок отчуждения и изъятия имущества, и осуществления соответствующей компенсации.

"Принятие этого законопроекта позволит усовершенствовать и оптимизировать процедуру, механизм проведения принудительного отчуждения и изъятие имущества в условиях правового режима военного положения, ускорить срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли. В период дефицита тяжелого вооружения и боеприпасов, наряду с получением необходимого от наших союзников, позволит наладить собственный механизм обеспечения наших ВСУ необходимым вооружением и амуницией", — добавил автор законопроекта в пояснительной записке.

Компенсация за отчужденное имущество, в случае утверждения документа, будет осуществляться в течение следующих пяти бюджетных периодов за счет государства.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект позволит изымать оборудование, которое может принести пользу и будет использоваться для деятельности оборонно-промышленного комплекса. Отчуждение имущества, по его словам, будет осуществляться на основе решения СНБО, которое было одобрено в соответствии с предложением местных военно-гражданских администраций.

"Движимое и недвижимое имущество могут быть переданы в управление Национального агентства (АРМА — ред.)", — подытожил Железняк, комментируя принятие законопроекта №7605 в первом чтении.

Напомним, ранее Верховная Рада предложила освободить украинцев от выплаты по кредитам за утраченное жилье и транспорт.

Также сообщалось, что Верховная Рада запретила принудительно взимать долги за коммуналку во время военного положения. Нововведения будут касаться физических лиц из территориальных громад, которые находятся под оккупацией, или из регионов, где продолжаются боевые действия.