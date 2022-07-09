Рада предлагает освободить украинцев от выплаты кредитов за утраченное имущество

Государство, в случае принятия законопроекта, может списать или заморозить задолженность по кредитному жилью и транспорту, которое было уничтожено в результате вторжения ВС РФ.

В субботу, 9 июля, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, взявшим кредит на покупку квартиры или машины, но потерявших их из-за боевых действий или оккупации. Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

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"За — 283 голоса. Я за этот популизм голосовал "против", — прокомментировал нардеп.

Замораживание кредитов

Случаи, в которых предлагается замораживать выплаты по кредитам:

движимое или недвижимое имущество оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

имущество повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Чтобы выплаты по кредитам можно было приостановить, у заемщиков должны быть на руках документы, подтверждающие ситуацию.

При этом замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит лишь до момента получения государственной компенсации за имущество.

Списание кредитов

На полное списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, для квартиры не превышает 140 кв. м, для жилого дома — 250 кв. м. В то же время, это должно быть единственным местом проживания семьи или единственным автомобилем, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствовала просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

В случае полного списания заема кредитор получает право на компенсацию от государства.

В документе уточняется, что такие заявки о замораживании или списании кредитов должны быть поданы в период действия в Украине военного положения плюс в течение трех месяцев после его прекращения.

Действие закона планируется распространить не только на имущество, находящееся в залоге по банковскому кредиту, но и на недвижимость, которую заемщик приобрел у застройщика на правах рассрочки или с отсрочкой платежа.

Напомним, в Украине арестовали имущество девяти российских холдингов на сумму 4,5 млрд гривен. В Офисе генпрокурора рассказали, что в числе российских холдинговых компаний, у которых изъяли имущество — "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС".

Ранее в Офисе президента рассказали, как подать заявку на компенсацию потерянного из-за войны имущества.