В ОП рассказали, как подать заявку на компенсацию потерянного из-за войны имущества

По словам Кирилла Тимошенко, собственник разрушенного жилья может обратиться за возмещением через приложение "Дія". Также заявки подаются через ЦНАП или нотариуса.

В Офисе Президента объяснили, как украинцам подать заявку на компенсацию потерянного из-за войны имущества. Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

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Алгоритм получения компенсации за разрушенное жилье:

Первый шаг. Гражданин, чье жилье было повреждено или разрушено в ходе боевых действий, может обратиться за возмещением убытков с помощью приложения или сайта "Дія". Если доступа к порталу госуслуг в настоящее время нет, то заявку можно оставить через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Важно: заявку можно оставить вне зависимости от места фактического пребывания . Это касается как физических, так и юридических лиц.

Гражданин, чье жилье было повреждено или разрушено в ходе боевых действий, может обратиться за возмещением убытков с помощью приложения или сайта "Дія". Если доступа к порталу госуслуг в настоящее время нет, то заявку можно оставить через Центр предоставления административных услуг или нотариуса. . Это касается как физических, так и юридических лиц. Второй шаг. Далее органы местного самоуправления создают специальные комиссии для осмотра разрушенного дома или квартиры. В состав такой комиссии входят специалисты с высшим образованием в сфере "Строительство и архитектура", а также уполномоченные представители собственника или балансодержателя объекта.

Далее органы местного самоуправления создают специальные комиссии для осмотра разрушенного дома или квартиры. В состав такой комиссии входят специалисты с высшим образованием в сфере "Строительство и архитектура", а также уполномоченные представители собственника или балансодержателя объекта. Третий шаг. После проведения проверки комиссия создает акт обследования дома/квартиры. В случае значительных повреждений органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию. Таким образом, определяется, можно ли жилье использовать в дальнейшем.

Перед выездом комиссия обязательно информирует владельца о дате и времени проверки. На освобожденных территориях в большинстве органов местного самоуправления комиссии уже проводят осмотры.

В течение ближайшего месяца в приложении "Дія" появится возможность для комиссий создавать акты осмотра.

Заявление и заключение комиссии по каждому отдельному объекту будут вноситься в общий Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Важно: если комиссия уже сформировала акт по поврежденному имуществу, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через "Дію" или ЦНАП. Поскольку именно это заявление будет являться основанием для компенсации. Однако если человек уже подал заявление в "Дію", его не нужно дублировать в ЦНАПе.

Комиссию для осмотра поврежденной недвижимости нельзя пригласить через "Дію" на конкретное время. Эксперты определяют дату и время самостоятельно, после чего информируют собственника.

Стоит учитывать, что заявление о повреждении имущества в Едином реестре досудебных расследований фиксируется полицией, и это отдельная процедура. Отсутствие такого заявления не будет основанием для невыплаты. Тем не менее, украинцы могут воспользоваться своим правом и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении из-за вооруженной агрессии РФ.

Если человек самостоятельно восстанавливает разрушенное жилье

В том случае, если гражданин Украины решил восстановить поврежденное жилье самостоятельно и не хочет ждать приезда госкомиссии для обследования, то он может заказать обследование повреждений частной компанией. Средства за проведение такого обследования государство возмещать не будет, однако сам составленный акт передается в органы местного самоуправления, и на основании него уже будет проведена компенсация за разрушенное жилье.

Для этого необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ органам местного самоуправления или военной администрации, а по окончании обследования предоставить копию отчета об обследовании.

Важно: в настоящее время такого механизма выплат в Украине еще нет. Порядок получения компенсации будет определен отдельным законом.

Напомним, в Киеве планируют восстановить разрушенный ракетой РФ жилой дом к осени. Верхние этажи многоквартирного дома на проспекте Лобановского придется разобрать, их будут отстраивать заново.

Ранее Фокус писал, что Кабмин создал штаб для подготовки к отопительному сезону. В этот период Украина не будет продавать свой газ и уголь за границу. Все добытые в стране ресурсы будут использоваться для внутренних потребностей украинцев.