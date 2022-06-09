В Киеве планируют восстановить разрушенный ракетой РФ жилой дом к осени (фото)

По словам чиновника из КГГА Николая Поворозника, верхние этажи многоквартирного дома придется разобрать, их буду отстраивать заново.

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В Киеве планируют возобновить жилой дом на проспекте Лобановского, в который попала российская ракета. Отстроить здание намерены к середине осени этого года. Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, верхние этажи, которые нависают над дырой от ракеты, придется разобрать. Их будут отстраивать заново.

"Вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались. К сожалению, придется разобрать все верхние этажи, нависающие над дыркой от попадания ракеты. Мы общались с профильными институтами и специалистами, но этажи нужно разобрать и построить заново", — сказал Поворозник.

[ + – ] Жилой дом в Киеве на Лобановского [ + – ] Вид разрушенного дома изнутри [ + – ] Вид разрушенного дома изнутри

Чиновник также сообщил, что в украинской столице есть 11 жилых домов с серьезными повреждениями из-за деятельности российской армии. В остальных зданиях нужно вставить окна и отремонтировать крышу.

Напомним, 26 мая сообщалось, что жители разрушенного дома на Лобановского отстраивают его за свой счет. Жильцы киевской многоэтажки потратили более 1,5 млн гривен на разбор завалов и усиление разрушенных этажей.

26 февраля в этот дом попала российская ракета. Снаряд попал между 18 и 21 этажами, после чего в многоэтажке начался пожар. Тогда специалисты рассказали, что существует угроза обрушения здания, поэтому жители дома были эвакуированы.