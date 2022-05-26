Жители разрушенного ракетой дома в Киеве отстраивают его за свой счет (фото, видео)

Жильцы многоэтажки на проспекте Лобановского потратили более 1,5 млн гривен на разбор завалов и усиление разрушенных этажей. Госпрограммы по восстановлению жилья до сих пор нет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Жители многоквартивного дома в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 6а, разрушенного попаданием российской ракеты 26 февраля, принялись восстанавливать его самостоятельно. Об этом сообщила в Facebook жительница дома Юлия Романовская.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы понимаем, что у государства не хватает денег на все, но жители хотят вернуться домой. Это около 400 человек", – написала девушка.

За свой счет жильцы дома смогли разобрать завалы и усилить разрушенные этажи, чтобы они не обвалились, на это было потрачено более 1,5 млн гривен. До наступления отопительного сезона нужно еще восстановить внешние стены и коммуникации.

Конструкторы, которые проектировали этот дом, сказали, что его еще можно спасти. Жильцы создали благотворительный фонд, для привлечения денег на реконструкцию дома. Юлия Романовская указала у себя на странице реквизиты.

Разрушенный дом на Лобановского, 6а – КГГА "изучает" проблему

Другой житель разрушенной квартиры Константин Лищук в общении с LB.ua рассказал, что сразу после попадания ракеты спасатели ГСЧС установили дополнительные стойки с 17 по 22 этажи, чтобы дом не рухнул.

Привлекали специалистов Киевводоканала, Киевгаза и ДТЭК, они установили, что дом – аварийный. Эксперты рекомендовали выполнить демонтажные работы, отметил мужчина.

"Потому что все было завалено, эксперты просто не могли добраться до основных несущих конструкций, чтобы нормально обследовать здание. Поэтому первый шаг — люди сбросились деньгами, организовали разбор завалов и установили дополнительные элементы лесов в местах возможного разрушения. Вывезти мусор помогли в "Киевблагоустройстве", – сказал Лищук.

Фото: ГСЧС

Части перекрытий дома сейчас просто свисают над проезжей частью и могут упасть. Константин говорит, что почти готовы результаты полного обследования Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций. Далее последуют выводы и решения по строительным работам.

По словам мужчины, жильцы дома не видят ни одной программы, направленной на восстановление жилья.

"Экспертиза – это очень хорошо, но скоро отопительный сезон. А дом разгерметизирован. Даже те квартиры, которые сильно не пострадали, могут испытать разрушения без полноценного тепла. А пока даже не определен заказчик работ. Мы направили запрос в КГГА по разъяснениям и получили ответ, что вопрос изучается. Так сколько можно его изучать? Нам до сентября три месяца осталось", – комментирует жилец разрушенного дома.

Люди, по словам Лищука, начинают нервничать, потому что решительных действий нет, и просят помощи у других через фонд.

Напомним, что российский снаряд попал между 18 и 21 этажами, произошло возгорание. Повреждены конструкции с 17 по 21 этажи.

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля погибла журналистка Валерия Глобан и ее трехмесячная дочка.