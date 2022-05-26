Жителі зруйнованого ракетою будинку в Києві відбудовують його власним коштом (фото, відео)

Мешканці багатоповерхівки на проспекті Лобановського витратили понад 1,5 млн гривень на розбір завалів та посилення зруйнованих поверхів. Держпрограми щодо відновлення житла досі немає.

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Жителі багатоквартивного будинку в Києві на проспекті Валерія Лобановського, 6а, зруйнованого потраплянням російської ракети 26 лютого, почали відновлювати його самостійно. Про це повідомила у Facebook мешканка будинку Юлія Романовська.

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"Ми розуміємо, що у держави не вистачає грошей на все, але жителі хочуть повернутися додому. Це близько 400 людей", — написала дівчина.

За свій рахунок мешканці будинку змогли розібрати завали та посилити зруйновані поверхи, щоб вони не обвалилися, на це було витрачено понад 1,5 млн. гривень. До настання опалювального сезону потрібно ще відновити зовнішні стіни та комунікації.

Конструктори, які проєктували цей будинок, сказали, що його ще можна врятувати. Мешканці створили благодійний фонд для залучення грошей на реконструкцію будинку. Юлія Романовська зазначила у себе на сторінці реквізити.

Зруйнований будинок на Лобановського, 6а — КМДА "вивчає" проблему

Інший мешканець зруйнованої квартири Костянтин Ліщук у спілкуванні з LB.ua розповів, що одразу після влучення ракети рятувальники ДСНС встановили додаткові стійки з 17 по 22 поверхи, щоб будинок не впав.

Залучали фахівців Київводоканалу, Київгазу та ДПЕК, вони встановили, що будинок — аварійний. Експерти рекомендували виконати демонтажні роботи, наголосив чоловік.

"Тому що все було завалено, експерти просто не могли дістатися основних опорних конструкцій, щоб нормально обстежити будівлю. Тому перший крок — люди скинулися грошима, організували розбір завалів та встановили додаткові елементи лісів у місцях можливої руйнації. Вивезти сміття допомогли у "Київблагоустрої", — сказав Ліщук.

Фото: ГСЧС

Частини перекриттів будинку просто звисають над проїжджою частиною і можуть впасти. Костянтин каже, що майже готові результати повного обстеження Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Далі будуть висновки та рішення щодо будівельних робіт.

За словами чоловіка, мешканці будинку не бачать жодної програми, спрямованої на відновлення житла.

"Експертиза — це дуже добре, але незабаром опалювальний сезон. А будинок розгерметизований. Навіть ті квартири, які сильно не постраждали, можуть зазнати руйнувань без повноцінного тепла. А поки що навіть не визначено замовника робіт. Ми направили запит до КМДА за роз'ясненнями та отримали відповідь, що питання вивчається. Так скільки можна його вивчати? Нам до вересня три місяці залишилося", — коментує мешканець зруйнованого будинку.

Люди, за словами Ліщука, починають нервувати, бо рішучих дій немає і просять допомоги в інших через фонд.

Нагадаємо, що російський снаряд потрапив між 18 та 21 поверхами, сталося загоряння. Пошкоджено конструкції з 17 по 21 поверхи.

Внаслідок ракетного удару по Одесі 23 квітня загинула журналістка Валерія Глобан та її тримісячна донька.