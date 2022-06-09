У Києві планують відновити зруйнований ракетою РФ житловий будинок до осені (фото)

За словами чиновника з КМДА Миколи Поворозника, верхні поверхи багатоквартирного будинку доведеться розібрати, їх відбудовуватимуть заново.

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У Києві планують відновити житловий будинок на проспекті Лобановського, в який влучила російська ракета. Відбудувати будинок мають намір до середини осені цього року. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, верхні поверхи, що нависають над діркою від ракети, доведеться розібрати. Їх відбудовуватимуть знову.

"Разом із жителями будинку на Лобановського були проведені роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися. На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети. Ми спілкувалися з профільними інститутами та фахівцями, але поверхи потрібні розібрати та побудувати заново", — сказав Поворозник.

[ + – ] Житловий будинок у Києві на Лобановського [ + – ] Вид зруйнованого будинку зсередини [ + – ] Вид зруйнованого будинку зсередини

Чиновник також повідомив, що в українській столиці є 11 житлових будинків із серйозними ушкодженнями через діяльність російської армії. В інших будинках потрібно вставити вікна та відремонтувати дах.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що жителі зруйнованого будинку на Лобановського відбудовують його власним коштом. Мешканці київської багатоповерхівки витратили понад 1,5 млн гривень на розбір завалів і посилення зруйнованих поверхів.

26 лютого в цей будинок влучила російська ракета. Снаряд потрапив між 18 та 21 поверхами, після чого у багатоповерхівці почалася пожежа. Тоді фахівці розповіли, що існує загроза обвалення будівлі, тому мешканців будинку було евакуйовано.