Рада пропонує звільнити українців від виплати кредитів за втрачене майно

Держава, в разі ухвалення законопроєкту, може списати або заморозити заборгованість за кредитним житлом та транспортом, яке знищене внаслідок вторгнення ЗС РФ.

У суботу, 9 липня, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 про призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які взяли кредит на купівлю квартири чи машини, але втратили їх через бойові дії чи окупацію. Про це в себе у Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

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"За — 283 голоси. Я за цей популізм голосував "проти", — прокоментував нардеп.

Заморожування кредитів

Випадки, в яких пропонується заморожувати виплати за кредитами:

рухоме чи нерухоме майно опинилося на тимчасово окупованій території чи території активних бойових дій;

майно пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій.

Щоб виплати за кредитами можна було призупинити, позичальники мають мати на руках документи, що підтверджують ситуацію.

Водночас заморожування кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається лише до отримання державної компенсації за майно.

Списання кредитів

На повне списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взято кредит, для квартири не перевищує 140 кв. м, для житлового будинку — 250 кв. м. Однак це має бути єдине місце проживання сім'ї чи єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року була відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна чи придбання такого автомобіля.

У разі повного списання позики кредитор одержує право на компенсацію від держави.

У документі уточнюється, що такі заявки про заморожування чи списання кредитів мають бути подані у період дії в Україні воєнного стану плюс протягом трьох місяців після його припинення.

Дію закону планується поширити не тільки на майно, що перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки або з відстроченням платежу.

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