В Україні заарештували майно дев'яти російських холдингів на суму 4,5 млрд гривень

В Офісі генпрокурора розповіли, що серед російських холдингових компаній, у яких вилучили майно, — "Ростех", "Татнафта", "РусАл" і "Група ГМС".

Суд в Україні заарештував майно російських холдингових компаній, серед яких "Ростех", "Татнафта", "РусАл" і "Група ГМС", на загальну суму понад 4,5 млрд гривень. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу Генерального прокурора України.

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Арешт було накладено на корпоративні права дев'яти українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям, а також на 70 об'єктів нерухомого майна, зокрема на майнові комплекси та земельні ділянки.

"У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлені, зокрема, приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", — повідомляють у Генпрокуратурі.

У відомстві повідомили, що досудове розслідування щодо ведення агресивної війни проводять згідно з ч. 1 ст. 113 (Диверсія), ч.1 ст. 437 (Розв'язування агресивної війни) КК України, та здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим, а також Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.

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Нагадаємо, 10 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про принципи примусового вилучення на території України об'єктів власності РФ. Закон визначає правові підстави примусового вилучення майна РФ і її через військову та громадську необхідність.

Рада національної безпеки та оборони України 12 травня ухвалила рішення про примусове вилучення активів "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку", що належать російським компаніям. Завдяки вилученню активів цих банків держава може отримати приблизно 26 млрд гривень.