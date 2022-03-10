Зеленський підписав закон про конфіскацію власності РФ в Україні

Закон дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, а також будь-яке інше майно, що належить РФ та її резидентам.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про засади примусового вилучення на території України об'єктів власності Російської Федерації. Закон був ухвалений Верховною Радою 3 березня 2022 року. Про це інформує офіційний сайт українського парламенту.

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Закон передбачає механізм примусового вилучення власності РФ та її резидентів за мотивами суспільної потреби об'єктів права власності, зокрема і військової необхідності. Націоналізація російського майна з огляду на факт повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну буде проводитись без будь-якої компенсації або відшкодування вартості об'єктів.

З моменту набуття чинності законом, рішення про конфіскацію власності РФ прийматиметься РНБО за поданням Кабінету міністрів України, у якому повинні міститися:

перелік об'єктів, що підлягають вилученню;

адреси цих об'єктів;

назви об'єктів та імена російських власників;

терміни конфіскації.

Конфіскації підлягає все рухоме та нерухоме майно, гроші, банківські вклади, цінні папери, корпоративні права, а також будь-яке інше майно, яке зареєстроване в Україні та належить РФ та її резидентам.

Усі вилучені об'єкти будуть передані спеціалізованому державному підприємству, а процес перереєстрації не зупинятиметься навіть у разі судового позову від російського власника.

Раніше повідомлялося, що в Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова. Обидва потрапили під санкції Євросоюзу через вторгнення російських військ в Україну.

Міністерство юстиції України прийняло рішення передати на потреби ЗСУ конфісковані "євробляхи" та авто, які були вилучені ПриватБанком та Ощадбанком і зберігаються на майданчиках ДП "СЕТАМ".