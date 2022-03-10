Зеленский подписал закон о конфискации собственности РФ в Украине

Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги,а также любое другое имущество, принадлежащее РФ и ее резидентам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на территории Украины объектов собственность Российской Федерации. Закон был принят Верховной Радой 3 марта 2022. Об этом информирует официальный сайт украинского парламента.

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Закон предусматривает механизм принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов по мотивам общественной необходимости объектов права собственности, в том числе и военной необходимости. Национализация российского имущества, учитывая факт полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, будет проводится без какой-либо компенсации или возмещения стоимости объектов.

С момента вступления закона в силу, решение о конфискации собственности РФ будет приниматься СНБО по представлению Кабинета министров Украины, в котором должны содержаться:

перечень объектов, подлежащих к изъятию;

адреса этих объектов;

названия объектов и имена российских собственников;

сроки конфискации.

Конфискации подлежат все движимое и недвижимое имущество, деньги, банковские вклады, ценные бумаги, корпоративные права, а также любое другое имущество, которое зарегистрировано в Украине и принадлежит РФ и ее резидентам.

Все изъятые объекты будут переданы специализированному государственному предприятию, а процесс перерегистрации не будет останавливаться, даже в случае судебного иска от российского собственника.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Оба попали под санкции Евросоюза из-за вторжения российских войск в Украину.

Министерство юстиции Украины приняло решение передать на нужды ВСУ конфискованные "евробляхи" и авто, которые бли изъяты Приватбанком и Ощадбанком и хранящиеся на площадках ГП "СЕТАМ".