Конфискованные евробляхи передадут армии и терробороне: как их получить

Защитники Украины получат автомобили и другой транспорт, хранящиеся на площадках ГП "СЕТАМ".

Сотни конфискованных автомобилей решили передать на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Такое решение приняли Министерство юстиции Украины и государственное предприятие "СЕТАМ". Проект соответствующего приказа уже готов и ждет одобрения Кабинетом Министров.

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В общей сложности на площадках ГП "СЕТАМ" насчитывается около 600 таких транспортных средств, причем значительная их часть – конфискованные евробляхи. Также армии и терробороне будут передавать авто, конфискованные Приватбанком и Ощадбанком и хранящиеся на площадках ГП "СЕТАМ".

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Процедуру получения авто предлагают сделать предельно простой и быстрой. Необходимо обратиться в представительство ГП "СЕТАМ" в конкретном регионе, выбрать нужное транспортное средство и забрать его с штрафплощадки. Затем следует подписать у командир подразделения Акт принудительного изъятия имущества и заверить его печатью.

"Принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и исполнением мер правового режима военного положения осуществляется по решению военного командования, согласованному в соответствии с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета. В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного командования без согласования с указанными органами", — подчеркивается в сообщении Минюста.

Ранее Фокус сообщал, что КрАЗ бесплатно передал Вооруженным силам Украины технику на миллион долларов.