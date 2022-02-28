Конфісковані євробляхи передадуть армії й теробороні: як їх отримати

Захисники України отримають автомобілі й інший транспорт, що зберігаються на майданчиках ДП "СЕТАМ".

Сотні конфіскованих автомобілів вирішили передати на потреби Збройних сил України й територіальної оборони. Таке рішення ухвалили Міністерство юстиції України та державне підприємство "СЕТАМ". Проєкт відповідного наказу вже готовий і чекає на схвалення Кабінетом Міністрів.

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Загалом на майданчиках ДП "СЕТАМ" налічується близько 600 таких транспортних засобів, причому значна частина – конфісковані євробляхи. Також армії й теробороні передаватимуть авто, конфісковані Приватбанком і Ощадбанком, які зберігаються на майданчиках ДП "СЕТАМ".

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Процедуру отримання авто пропонують зробити гранично простою та швидкою. Необхідно звернутися до представництва ДП "СЕТАМ" у конкретному регіоні, вибрати потрібний транспортний засіб і забрати його зі штрафмайданчика. Потім слід підписати в командира підрозділу Акт примусового вилучення майна та завірити його печаткою.

"Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням і виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської або Севастопольської міської державної адміністрації або виконавчого органу відповідної місцевої ради. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження чи вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження із зазначеними органами", — наголошується в повідомленні Мін'юсту.

Раніше Фокус повідомляв, що КрАЗ безплатно передав Збройним силам України техніку на мільйон доларів.