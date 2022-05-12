Україна почала примусово вилучати російські активи: перші — "Сбербанк" і "Промінвест"

Верховна Рада розгляне указ Зеленського про передачу акцій і активів українських "дочок" російських банків на користь держави.

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У середу, 11 травня, Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про примусове вилучення активів двох банків, що належать російським компаніям — "Промінвестбанку" та "Міжнародний резервний банк" (раніше — "Сбербанк"). Наразі відповідний указ президента має схвалити Верховна Рада. Про це свідчить інформація, яка розміщена на сайті українського парламенту.

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Зокрема йдеться про вилучення:

99,772644% акцій "Промінвестбанку", що належать російській Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ";

100% акцій "Міжнародного Резервного банку", що належать "Сбербанку Росії";

0,93 млрд грн фінансових активів "ВЕБ.РФ" у вигляді прав вимоги боргу до "Промінвестбанку";

14,9 млрд грн фінансових активів "Сбербанку Росії" у вигляді прав вимоги боргу до "Міжнародного Резервного банку";

інших фінансових активів філій російських банків, крім 3 млрд гривень "Міжнародного резервного банку", що спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко у квітні повідомив, що завдяки вилученню активів цих банків держава може отримати приблизно 26 млрд гривень.

Станом на початок лютого цього року, "Сбербанк" мав ОВДП на 9 млрд грн і депозитні сертифікати Нацбанку майже на 6 млрд грн при загальному розмірі активів у 61,6 млрд грн, у тому числі чистих — 34,9 млрд грн. Крім цього, банк мав 1,95 млрд грн грошових коштів, із яких 0,73 млрд грн зберігалися на рахунку Нацбанку, 10,8 млрд в інших банках, а також інвестиційної нерухомості на 0,67 млрд грн. При цьому заборгованість фінустанови перед іншими банками склала 14,6 млрд грн., а перед клієнтами — 6,7 млрд грн. (3,8 млрд грн перед юридичними особами та 2,9 млрд грн перед фізособами).

Активи "Промінвестбанку" включали 28,5 млрд грн, із яких чистих — 6,8 млрд грн, вільних коштів — 0,32 млрд грн, коштів в інших банках — 1,25 млрд грн, інвестиційної нерухомості — 1,18 млрд грн. Заборгованість банку перед іншими фінустановами склала 0,91 млрд грн, а перед клієнтами — 0,03 млрд грн.

Остаточне рішення про примусове вилучення активів банків ухвалить Верховна Рада, ухваливши відповідний указ глави держави. Примусово вилучені російські активи будуть передані державному підприємству "Націнвестфонд", доки влада країни не визначиться, як ними розпорядитися.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" №2116-IX. Документ набув чинності 7 березня.

Раніше Фокус розібрався, які саме з бізнесів і компаній, які працюють у країні та пов'язані з РФ, Україна може вилучити на свою користь.