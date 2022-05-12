Украина начала принудительно изымать российские активы: первые — "Сбербанк" и "Проминвест"

Верховная Рада рассмотрит указ Зеленского о передаче акций и активов украинских "дочек" российских банков в пользу государства.

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В среду, 11 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии активов двух банков, принадлежащих российским компаниям — "Проминвестбанка" и "Международный резервный банк" (ранее — Сбербанк). Теперь соответствующий указ президента должна одобрить Верховная Рада. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

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В частности, речь идет об изъятии:

99,772644% акций "Проминвестбанка", которые принадлежат российской Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

100% акций "Международного Резервного банка", которые принадлежат "Сбербанку России";

0,93 млрд грн финансовых активов "ВЭБ.РФ" в виде прав требования долга к "Проминвестбанку";

14,9 млрд грн финансовых активов "Сбербанка России" в виде прав требования долга к "Международному Резервному банку";

других финансовых активов филиалов российских банков, кроме 3 млрд гривен "Международного резервного банка, направляемые на удовлетворение требований кредиторов.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в апреле сообщил, что благодаря изъятию активов этих банков государство может получить приблизительно 26 млрд гривен.

По состоянию на начало февраля этого года, у "Сбербанка" было ОВГЗ на 9 млрд грн и депозитных сертификатов Нацбанка почти на 6 млрд грн при общем размере активов в 61,6 млрд грн, в том числе чистых — 34,9 млрд грн. Помимо этого у банка было 1,95 млрд грн денежных средств, из которых 0,73 млрд грн хранились на счете Нацбанка, 10,8 млрд в других банках, а также инвестиционной недвижимости на 0,67 млрд грн. При этом задолженность финучреждения перед другими банками составила 14,6 млрд грн, а перед клиентами — 6,7 млрд грн (3,8 млрд грн перед юридическими лицами и 2,9 млрд грн перед физлицами).

Активы "Проминвестбанка" включали в себя 28,5 млрд грн, из которых чистых — 6,8 млрд грн, свободных средств — 0,32 млрд грн, средств в других банках — 1,25 млрд грн, инвестиционной недвижимости — 1,18 млрд грн. Задолженность банка перед другими финучреждениями составила 0,91 млрд грн, а перед клиентами — 0,03 млрд грн.

Окончательное решение о принудительном изъятии активов банков примет Верховная Рада, одобрив соответствующий указ главы государства. Принудительно изъятые российские активы будут переданы государственному предприятию "Нацинвестфонд", пока власти страны не определятся, как ими распорядиться.

Напомним, Верховная Рада 3 марта приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" № 2116-IX. Документ вступил в силу 7 марта.

Ранее Фокус разобрался, какие именно из работающих в стране и связанных с РФ бизнесов и компаний Украина может изъять в свою пользу.